Aparatoso volcamiento en los Rieles del Picacho dejó cuatro personas heridas

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Resumen: Un fuerte volcamiento de un vehículo se registró en los Rieles del Picacho, en Medellín. Cuatro personas resultaron lesionadas y el accidente generó afectaciones en la movilidad.

Un aparatoso volcamiento de un vehículo se registró en horas de la mañana de este martes 19 de mayo en el sector de los Rieles del Picacho, en el noroccidente de Medellín, dejando como saldo cuatro personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades de movilidad, el accidente ocurrió en la calle 97 con carrera 86B, cuando presuntamente la conductora de un automóvil perdió el control del vehículo y terminó sufriendo un fuerte volcamiento sobre la vía.

En el automotor se movilizaban cuatro personas, incluida la conductora. Según la información entregada por las autoridades, todos los ocupantes resultaron lesionados, aunque ninguno presentó heridas de gravedad.

El informe oficial señaló que las víctimas recibieron atención en el sitio por parte de los organismos de emergencia, y se adelantaron labores para controlar la situación y retirar el vehículo que sufrió el volcamiento.

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Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para mantener la precaución en las vías, respetar los límites de velocidad y verificar constantemente las condiciones mecánicas de los vehículos para evitar emergencias de este tipo.

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