Hallan cadáver con características de Yulixa Toloza en Cundinamarca

Resumen: La Fiscalía confirmó el hallazgo de un cuerpo en Cundinamarca que coincidiría con las características de Yulixa Toloza, la estilista desaparecida tras un procedimiento estético en Bogotá.

La investigación por la desaparición de Yulixa Toloza, la estilista reportada como desaparecida en Bogotá tras someterse presuntamente a un procedimiento estético, tuvo un nuevo giro luego del hallazgo de un cuerpo en zona rural del municipio de Apulo, en Cundinamarca.

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación informó que, como parte de las actividades investigativas adelantadas en coordinación con la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue encontrado a un costado de una carretera un cadáver que guardaría coincidencias y podría corresponder a Yulixa Toloza. Sin embargo, las autoridades aclararon que hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la identidad de la víctima.

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A esta hora, unidades de la Sijín realizan las diligencias de inspección técnica a cadáver para posteriormente trasladar el cuerpo a Medicina Legal.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, señaló que el hallazgo se produjo en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima. Además, expresó solidaridad con los familiares de Yulixa Toloza mientras avanzan las verificaciones oficiales.

El caso generó conmoción en Bogotá luego de que familiares denunciaran la desaparición de la mujer tras acudir presuntamente a un centro estético ubicado en el sector de Venecia, en el sur de la capital.

En medio de las investigaciones, las autoridades también capturaron a dos hombres señalados de haber trasladado a la mujer en un vehículo. Según el proceso judicial, los detenidos serán presentados ante un juez y enfrentarán cargos relacionados con desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Por ahora, Medicina Legal será la entidad encargada de establecer plenamente si el cuerpo corresponde a Yulixa Toloza mediante pruebas de ADN y análisis forenses.

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