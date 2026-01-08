Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Aparatoso volcamiento en la avenida Regional a la altura de la estación Ayurá

Un volcamiento en la avenida Regional se registró en la mañana de este jueves 8 de enero, generando momentos de tensión y congestión vehicular a la altura de la estación del Metro Ayurá, en el sentido sur–norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de un vehículo particular perdió el control del volante por causas que aún son materia de investigación, lo que provocó que el automotor terminara volcado sobre la calzada.

Tras el accidente, varios ciudadanos que transitaban por el sector alertaron a las autoridades, lo que permitió la rápida llegada de organismos de emergencia y agentes de tránsito. En el sitio hacen presencia unidades encargadas de asegurar el área, atender la situación y adelantar las labores necesarias para restablecer el flujo vehicular.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del conductor, así como si hubo otras personas involucradas en el siniestro vial.

Las autoridades no han confirmado si el accidente estuvo relacionado con exceso de velocidad, una falla mecánica o alguna otra condición que haya influido en la pérdida de control del vehículo.

Personal de tránsito recomienda a los conductores tomar rutas alternas, disminuir la velocidad y estar atentos a las indicaciones mientras se adelanta la atención del incidente.

