Resumen: La Registraduría Nacional del Estado Civil certificó que el movimiento "FIRME LUNA PRESIDENTE - SI HAY UN CAMINO" cumplió con el requisito legal de firmas válidas, equivalente al 3% de los votos de la elección anterior, para inscribir a David Luna como candidato a la Presidencia de la República. Con este aval, Luna se convierte en el primer aspirante oficialmente validado para los comicios del 31 de mayo de 2026, tras superar el umbral exigido por la Ley 996 de 2005 sobre una base de más de 21 millones de sufragios depositados en el periodo pasado.

¡Es oficial! David Luna se convierte en candidato presidencial; es el primero al que le avalan las firmas

El panorama electoral hacia la Casa de Nariño en 2026 ha dado un paso definitivo. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha certificado que el ciudadano David Luna cumplió formalmente con el requisito de firmas válidas para inscribir su candidatura presidencial.

El cumplimiento del umbral

De acuerdo con el documento oficial, el movimiento “FIRME LUNA PRESIDENTE – SI HAY UN CAMINO” logró superar el requisito legal exigido por el artículo 7 de la Ley 996 de 2005. Este umbral corresponde al 3% de los votos válidos depositados en las anteriores elecciones presidenciales (equivalente a 635.215 firmas sobre un total de 21.173.842 votos).

Luna se convierte así en el primer aspirante en recibir esta validación oficial para los comicios que se celebrarán el 31 de mayo de 2026.

Hitos de la candidatura

Recolección masiva: Aunque el mínimo requerido rondaba las 635.000 firmas, el equipo de Luna entregó ante la entidad más de 1.3 millones de apoyos ciudadanos en noviembre de 2025 para garantizar un margen de seguridad en la verificación.

Plazos legales: Con esta certificación, el candidato se adelanta al cronograma oficial que otorgaba a la Registraduría hasta finales de enero de 2026 para expedir dichas actas.

Estrategia política: David Luna, exsenador y exministro TIC, ha mantenido una postura de “oposición constructiva” y actualmente forma parte de una alianza de sectores independientes y de centro-derecha que busca elegir un candidato único mediante una consulta en marzo.

¿Qué sigue en el calendario electoral?

Tras el aval de las firmas, el proceso de inscripción formal de candidaturas se abrirá entre el 31 de enero y el 13 de marzo de 2026. Este periodo coincidirá con la preparación para la consulta interpartidista del 8 de marzo, donde Luna medirá fuerzas con otros líderes de la coalición.

