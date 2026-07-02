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    Aparatoso volcamiento tiene complicada la Autopista Norte en Copacabana

    El volcamiento en la Autopista Norte estaría relacionado con un presunto choque entre una camioneta y una mula. Así está la movilidad en el sector.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Aparatoso volcamiento tiene complicada la Autopista Norte en Copacabana

    Resumen: El volcamiento en la Autopista Norte fue reportado este jueves a la altura de Copacabana. Una camioneta habría chocado contra una mula y la movilidad presenta afectaciones.

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    El volcamiento en la Autopista Norte generó complicaciones en la movilidad durante la mañana de este jueves 2 de julio, luego de que se reportara un accidente de tránsito a la altura del sector de Haceb, en el municipio de Copacabana, norte del Valle de Aburrá.

    De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta de color blanco habría colisionado con un vehículo de carga tipo mula. Tras el presunto impacto, el vehículo particular terminó volcado sobre la vía.

    Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre las causas del siniestro ni sobre el estado de salud de los ocupantes de los vehículos involucrados. Por esta razón, las circunstancias del accidente continúan siendo materia de verificación.

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    El volcamiento ocurrió en sentido norte-sur, donde conductores reportaron una importante reducción en la movilidad debido a la presencia de los vehículos sobre la carretera y a las labores que se adelantan para atender la emergencia.

    Por ahora, se espera que las autoridades de tránsito entreguen información oficial sobre las causas del hecho.

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