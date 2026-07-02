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Resumen: Un gallinazo quemado con aceite caliente permanece bajo cuidados veterinarios en el Valle de Aburrá. Las autoridades alertan por nuevas agresiones contra esta especie.

¡Indignante! Le lanzaron aceite caliente a un gallinazo en el Valle de Aburra

Un gallinazo quemado permanece bajo atención especializada en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, luego de sufrir graves lesiones al ser atacado con aceite caliente.

De acuerdo con la información entregada por la autoridad ambiental, el animal ingresó al centro con gran parte de su plumaje y de su cuerpo cubiertos por la sustancia caliente, lo que ocasionó quemaduras de consideración.

Tras una valoración médica, los veterinarios iniciaron un tratamiento enfocado en la limpieza progresiva de las plumas y la piel, además del manejo de las heridas.

El gallinazo permanece bajo observación constante mientras recibe los cuidados necesarios para favorecer su rehabilitación.

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Las cifras del Área Metropolitana evidencian una preocupación creciente por este tipo de casos. En lo corrido de 2026, el centro ha recibido 78 gallinazos para procesos de atención, valoración y rehabilitación. Al menos tres de ellos habrían sido víctimas de agresiones cometidas por personas, aunque las autoridades advierten que la cifra real podría ser superior debido a que muchas aves son encontradas heridas sin que sea posible establecer cómo ocurrieron las lesiones.

Además, recordaron que estas aves cumplen una función esencial en los ecosistemas al alimentarse de materia orgánica en descomposición, lo que contribuye a disminuir la propagación de enfermedades y favorece el reciclaje natural de nutrientes.

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