Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un accidente en Altavista por el volcamiento de un camión restringe el tránsito en el corregimiento. La vía de acceso se encuentra cerrada y solo pueden pasar las motos.

Volcamiento de camión restringe el ingreso al corregimiento de Altavista

En la mañana de este viernes, 5 de septiembre, un accidente en Altavista ha afectado la movilidad en el corregimiento de Medellín, después de que un camión se volcara al frente de la biblioteca.

El hecho ha causado el cierre de la vía, restringiendo el ingreso de la mayoría de los vehículos a la zona.

Según los reportes de las autoridades de tránsito, la vía permanece cerrada para la circulación de vehículos. Por ahora, solo se ha habilitado el paso para motocicletas.

Lea también: Caso de Valeria Afanador: Fiscalía ordena pruebas de ADN a todo el personal del colegio

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las causas del volcamiento aún son materia de investigación. Las autoridades de tránsito y los organismos de emergencia se encuentran en el lugar para atender la situación.

Se recomienda buscar rutas alternativas y mantenerse informados sobre la evolución de la situación para evitar mayores congestiones y retrasos.

Más noticias de Medellín