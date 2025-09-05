Resumen: La investigación por muerte de Valeria Afanador avanza. La Fiscalía ordenó pruebas de ADN a todo el personal del colegio donde estudiaba la menor en Cajicá para determinar si hubo un tercero involucrado.

Caso de Valeria Afanador: Fiscalía ordena pruebas de ADN a todo el personal del colegio

La investigación por la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down que fue encontrada sin vida cerca de su colegio en Cajicá, Cundinamarca, tiene nuevos avances.

La Fiscalía General de la Nación ha anunciado que tomará pruebas de ADN a todos los empleados del Gimnasio Campestre Los Laureles, donde estudiaba la menor, para determinar si en la escena del crimen estuvo presente un tercero.

De manera simultánea, Medicina Legal avanza en la recolección de muestras biológicas del cuerpo de la niña.

La intención es contrastar y verificar si algún rastro genético de una persona externa a la menor se encuentra en el lugar del hallazgo.

El trágico caso ha mantenido en vilo al país desde el pasado 12 de agosto, cuando Valeria desapareció en el municipio de Cajicá.

El 29 del mismo mes su cuerpo fue hallado por un campesino en el sector Fagua, en la zona rural, cerca del río Frío.

Según el dictamen oficial de Medicina Legal, que se conoció el 1 de septiembre, la menor falleció por “ahogamiento o sumersión en medio líquido”, lo que sugiere que habría aspirado e ingerido agua y residuos de pantano.

La Fiscalía detalló que se están recopilando pruebas en el colegio a través de un levantamiento detallado del sitio donde fue encontrada Valeria. Por ahora, la hipótesis de la participación de un tercero se mantiene abierta, y los resultados de los análisis biológicos se convierten en una pieza fundamental para avanzar en la investigación por la muerte de Valeria Afanador.

