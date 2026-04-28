Volcamiento de bus generó tremendo trancón en la autopista Sur en Bogotá

Resumen: Volcamiento de bus en la autopista Sur de Bogotá genera congestión y moviliza a organismos de emergencia.

Un nuevo volcamiento registrado en una de las principales vías de la capital mantiene en alerta a las autoridades de tránsito y organismos de emergencia.

El hecho ocurrió en la autopista Sur, a la altura de la carrera 67, donde un vehículo de transporte intermunicipal terminó volcado, afectando de manera significativa la movilidad en la zona.

De acuerdo con reportes oficiales entregados por las autoridades de movilidad, al lugar acudieron equipos médicos, ambulancias y unidades de socorro que se encargan de brindar atención a las personas involucradas en el incidente.

Hasta el momento, no se ha confirmado el número de lesionados ni las causas que originaron el volcamiento, por lo que las investigaciones continúan en curso.

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La emergencia ha generado fuertes congestiones vehiculares, especialmente en el sentido occidente-oriente, donde el paso permanece restringido debido a la posición en la que quedó el automotor. Las autoridades indicaron que se mantienen labores constantes para facilitar el tránsito de los vehículos de emergencia y avanzar en la remoción del bus.

Como medida preventiva, se recomendó a los conductores tomar rutas alternas para evitar el punto crítico. Entre las opciones sugeridas se encuentra la avenida Villavicencio, la cual ha sido habilitada como principal desvío para quienes se movilizan hacia el oriente de la ciudad.

Mientras se adelantan las labores en el lugar, las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y a seguir las indicaciones del personal en vía.

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