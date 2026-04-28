Cae alias ‘Mi Pez’, cabecilla de disidencias por atentados en Cauca y Valle

Resumen: Captura de alias “Mi Pez” en Cali impacta a disidencias señaladas de atentados en Cauca y Valle del Cauca.

Las autoridades confirmaron la captura de alias ‘Mi Pez’, quien estaría vinculado con la planeación de múltiples acciones violentas registradas en los últimos días en Cauca y Valle del Cauca.

El procedimiento se llevó a cabo en la ciudad de Cali, donde unidades de la Policía lograron ubicar y detener a un hombre conocido con el alias de ‘Mi Pez’, también identificado en entornos criminales con otro nombre.

Según información oficial, este individuo haría parte de una de las estructuras más activas del denominado Estado Mayor Central, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

De acuerdo con reportes del sector Defensa, el capturado tenía influencia en varios departamentos del suroccidente y centro del país, donde presuntamente coordinaba actividades ilícitas y ataques contra la Fuerza Pública y la población civil. Por información que permitiera su ubicación, las autoridades habían ofrecido una millonaria recompensa.

Lea también: ¡Perturbador y «oloroso« hallazgo en la Loma de Los Bernal! «Embolsado» y en estado de descomposición en Belén

La captura se produce en un contexto de creciente violencia en la región, donde se han contabilizado más de 30 acciones armadas en los últimos días, dejando más de 20 víctimas fatales entre civiles, según registros oficiales.

Estos hechos llevaron al desplazamiento de altos mandos militares y del Gobierno nacional para reforzar las estrategias de seguridad.

Las investigaciones señalan que el detenido sería una pieza clave en la planificación y ejecución de los recientes atentados, actuando como enlace operativo dentro de su organización. Además, se le atribuyen delitos relacionados con homicidios, desplazamiento forzado, reclutamiento ilegal y economías ilícitas.

Mientras avanzan los procesos judiciales tras la captura, las autoridades mantienen presencia reforzada en las zonas más afectadas, con el objetivo de contener nuevas acciones violentas y garantizar condiciones de seguridad para la población.

Más noticias de Colombia