Resumen: Una mujer resultó herida tras un volcamiento Autopista Norte en Bogotá. Bomberos tuvieron que rescatarla del vehículo tras el fuerte impacto.

Se volcó tras chocar contra el separador: conductora quedó atrapada en la Autopista Norte de Bogotá

Un aparatoso volcamiento Autopista Norte se registró en la tarde de este martes 4 de agosto en Bogotá, luego de que una conductora perdiera el control de su vehículo y terminara volcada sobre la vía, generando una importante congestión vehicular en el norte de la capital.

El accidente ocurrió hacia la 1:50 p.m. sobre la Autopista Norte con calle 116, en el sector de la Urbanización La Fontana, localidad de Suba.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el vehículo involucrado, conducido por una mujer de 45 años que se desplazaba en sentido norte-sur por la calzada rápida.

Las primeras versiones indican que la conductora no alcanzó a advertir la presencia del separador vial, impactó contra esta estructura y, debido a la fuerza del choque, perdió el control del automóvil hasta provocar el volcamiento Autopista Norte.

Como consecuencia del siniestro, la mujer quedó atrapada entre la carrocería del vehículo y la vía, por lo que fue necesaria la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, cuyos integrantes realizaron las labores de rescate para ponerla a salvo.

Una vez liberada, la conductora fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica por traumatismos en la cadera. Hasta el momento, las autoridades informaron que permanece bajo observación mientras avanza su recuperación.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Lea también: Alejandro Barrera, General retirado de la Policía, designado por Abelardo de la Espriella como Director de la Institución

El accidente también generó una fuerte afectación en la movilidad sobre uno de los corredores viales más importantes de la ciudad. Equipos de tránsito y organismos de emergencia trabajaron en el retiro del vehículo y en la normalización del tráfico, mientras se adelantaban las labores de inspección del lugar.

Las autoridades iniciaron la investigación para establecer con precisión las circunstancias que originaron el siniestro y determinar si existieron otros factores que influyeron en el volcamiento Autopista Norte.

Más noticias de Bogotá