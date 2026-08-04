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Resumen: Una de las decisiones más sorpresivas de la jornada fue el cambio de sede para la Subdirección de la Policía Nacional

Alejandro Barrera, General retirado de la Policía, designado por Abelardo de la Espriella como Director de la Institución

Minuto30.com .- Este martes 4 de agosto, el presidente electo Abelardo De La Espriella anunció la designación del general en retiro Alejandro Barrera como el nuevo director de la Policía Nacional. Asimismo, confirmó que el general (r) Norberto Mujica asumirá el cargo de subdirector de la institución.

El anuncio, realizado desde la ciudad de Barranquilla, trajo consigo una importante reestructuración en el modelo operativo y administrativo de las fuerzas armadas de cara al nuevo gobierno.

Descentralización: la subdirección operará desde Barranquilla

Una de las decisiones más sorpresivas de la jornada fue el cambio de sede para la Subdirección de la Policía Nacional. El mandatario electo reveló que esta dependencia dejará la capital del país para tener como sede permanente la ciudad de Barranquilla.

Sobre esta movida estratégica, De La Espriella fue enfático en su visión de gobierno:

«No solamente estamos descentralizando el poder, también vamos a descentralizar el manejo de la seguridad».

¿Quién es el general (r) Alejandro Barrera?

El nuevo director de la Policía asume el cargo con un extenso recorrido tanto en el sector público como en el privado. Su perfil destaca por los siguientes hitos operativos:

Golpes a la criminalidad: Durante su tiempo en servicio activo, estuvo detrás de múltiples operaciones de alto impacto que lograron debilitar las estructuras de grupos armados ilegales como las Farc-EP, el ELN y el Clan del Golfo.

Aliado internacional: Se le reconoce por mantener una estrecha relación y cooperación con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos.

Experiencia en el sector privado: Recientemente, estuvo a cargo del esquema de seguridad de una reconocida multinacional minera con operaciones en los departamentos de Antioquia y Caldas.

Sólida formación académica y trayectoria institucional

El general (r) Barrera ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en enero de 1988, forjando desde entonces una hoja de vida académica altamente especializada:

Pregrados: Es administrador policial y administrador de empresas.

Especializaciones: Cuenta con estudios de posgrado en seguridad, Policía y sociedad del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Toulouse (Francia); en gerencia de recursos humanos de la Universidad Sergio Arboleda; y en seguridad de la Escuela de Posgrados de Policía.

Estudios complementarios: Posee formación en gestión policial y direccionamiento estratégico, adquirida durante su paso por la Unidad de Investigaciones Especiales (SIU) de la Dijín y en la Dirección de Inteligencia (Dipol).

Diplomados: Es diplomado en ciencia política, relaciones internacionales y seguridad por la Pontificia Universidad Javeriana.

Con esta designación, el gobierno entrante apuesta por un perfil de corte operativo, con experiencia en inteligencia y alianzas estratégicas internacionales para liderar la seguridad ciudadana.