Resumen: La presentación del nuevo Tesla Roadster, el deportivo eléctrico de Elon Musk que promete realizar maniobras en el aire, desató una ola de memes en redes sociales. Los internautas imaginaron cómo sería conducirlo entre los trancones de Bogotá, los peajes y los cables eléctricos que atraviesan algunas calles. Aunque Tesla prevé iniciar su producción en 2028, todavía no ha confirmado el precio definitivo ni las funciones que estarán disponibles en los modelos comerciales.

¿Volando sobre los trancones? El Tesla Roadster desató una ola de memes sobre las calles de Colombia

El anuncio de la nueva generación del Tesla Roadster, el deportivo eléctrico impulsado por Elon Musk, no solo llamó la atención por sus características tecnológicas. Las imágenes de un prototipo capaz de elevarse y ejecutar movimientos en el aire también despertaron el ingenio de los internautas, que comenzaron a imaginar cómo funcionaría un vehículo de este tipo en medio de las dificultades cotidianas de las ciudades colombianas.

Las redes sociales se llenaron de montajes y videos que trasladan las capacidades anunciadas por Tesla a escenarios reconocibles para los conductores del país. El tráfico de Bogotá, los peajes en carretera y hasta los cables eléctricos que cruzan algunas calles se convirtieron en protagonistas de las bromas.

Del tráfico bogotano a los peajes: el Roadster en situaciones colombianas

Uno de los escenarios que más se presta para las ocurrencias es el de los trancones. En algunas publicaciones, los usuarios imaginan el carro elevarse para superar las filas de vehículos que avanzan lentamente.

Los peajes también aparecen entre las situaciones recreadas en los montajes. La posibilidad de que el carro pueda levantarse del suelo llevó a imaginar una forma poco convencional de continuar un viaje por carretera sin detenerse ante los peajes.

Las bromas también llegaron a los semáforos y a las situaciones que viven a diario los conductores, incluidos los encuentros con personas que limpian los parabrisas. La tecnología del vehículo se convirtió así en el punto de partida para representar escenas habituales desde una perspectiva exagerada y humorística.

Sin embargo, las calles colombianas también plantean obstáculos que no se solucionarían simplemente con despegar del asfalto. Una de las publicaciones que circuló en redes muestra un Tesla suspendido entre cables eléctricos.

¿Cuántos apagones vendrán por Tesla, que se enredaron en los tendidos eléctricos? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/S9tLhuOOXH — Molusco (@Moluskein) October 17, 2026

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¿Qué presentó Tesla y qué tan cerca está de llegar al mercado?

La segunda generación del Roadster fue presentada el 15 de octubre de 2026 durante un evento en las instalaciones de SpaceX en Texas, Estados Unidos. El proyecto, anunciado inicialmente en 2017, ha acumulado varios retrasos mientras Tesla avanzaba en otros desarrollos.

Durante la demostración, un prototipo subió por una rampa curva, quedó invertido, salió impulsado al aire, realizó una voltereta y aterrizó sobre sus ruedas. Después de la maniobra, Elon Musk comentó: “Bueno, ha funcionado”.

Una de las características más llamativas es el sistema de propulsores de gas frío, desarrollado en colaboración con SpaceX, que utiliza aire comprimido almacenado a alta presión. La compañía también anunció distintas versiones del deportivo, con diferencias en sus capacidades de aceleración y propulsión.

Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

Según las especificaciones divulgadas, algunas variantes podrían acelerar de cero a cerca de 100 kilómetros por hora en menos de un segundo. La versión denominada Rocket, además, estaría diseñada para despegar y maniobrar en el aire.

Tesla tiene prevista la producción para 2028, aunque todavía no ha confirmado el precio definitivo ni cuáles de las funciones presentadas estarán disponibles en los vehículos comerciales. Por ahora, las demostraciones no significan que el automóvil pueda utilizarse como un carro volador convencional.

Mientras se conoce cómo avanzará el proyecto, el Roadster ya encontró otro espacio para llamar la atención: las redes sociales, donde sus capacidades extraordinarias se transformaron en bromas sobre la movilidad y las particularidades de las ciudades.