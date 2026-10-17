Resumen: El exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez salió ileso de un atentado sicarial en el que murió su escolta de la UNP. "Estoy vivo de milagro", dijo en un video.

‘Estoy vivo de milagro’: exalcalde de Jamundí rompe el silencio tras el atentado en el que murió su escolta

«Estoy vivo de milagro», con esas palabras reapareció en redes sociales el exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez, tras salir ileso de un atentado sicarial en el que murió su escolta, Felipe López, integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En un video publicado en la madrugada de este sábado 17 de octubre, el exmandatario, visiblemente afectado, describió lo ocurrido como «la noche más dura, dolorosa y confrontadora» de su vida.

Ramírez envió un mensaje a la familia del escolta: a su esposa, sus hijas, su hijo, sus hermanos y su madre. Lo describió como «una persona ejemplar, un gran profesional, una persona amorosa de su familia, de su comunidad».

El exalcalde también hizo un llamado a rechazar la violencia. «Este país no puede perpetuar la violencia como la forma para resolver los conflictos», afirmó.

Además, pidió a las autoridades esclarecer los hechos, reforzar la seguridad de las personas que están en riesgo y entregar resultados rápidamente. Al final del video aseguró que se encontraba bien, contó que su esposa también estaba consternada y agradeció a su equipo.

Así fue el ataque en Jamundí

Según el reporte preliminar de las autoridades, el ataque ocurrió hacia las 9:20 de la noche del viernes 16 de octubre, en un establecimiento comercial de la familia del exalcalde, ubicado en el barrio La Esmeralda, en Jamundí.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar y dispararon contra el esquema de seguridad de Ramírez.

En medio del ataque, Felipe López recibió varios disparos. Fue llevado de urgencia al Hospital Piloto de Jamundí, pero murió por la gravedad de las heridas. El exalcalde no resultó herido.

El atentado ocurrió poco después de que el exmandatorio se reuniera con el congresista Duvalier Sánchez, quien denunció lo ocurrido y pidió garantías de seguridad para el equipo político en la zona.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó el hecho y ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

La recompensa busca obtener información sobre los responsables materiales e intelectuales del ataque. «En el Valle, la ley y la autoridad se hacen respetar», agregó Toro.

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«¡Que quede claro: no nos van a intimidar, no vamos a retroceder ni a ceder un milímetro ante los violentos!», afirmó la mandataria, quien también pidió a la Fiscalía y a la Sijín conformar un equipo especializado para investigar el crimen.

Por su parte, la Alcaldía de Jamundí, en cabeza de la alcaldesa Paola Castillo, ofreció una recompensa adicional de hasta 50 millones de pesos e invitó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades a través de los canales oficiales.

Desde el Gobierno Nacional, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, lamentó el asesinato del escolta, quien según dijo «murió cumpliendo su deber». También informó que el director de la UNP, Didier Blanco, dispuso el fortalecimiento del esquema de seguridad del exalcalde. «Los violentos y los asesinos no pasarán», aseguró.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, también expresó su solidaridad con Ramírez y con la familia del escolta. «La violencia no puede seguir sembrando miedo en nuestras regiones», señaló.

A los pronunciamientos se sumó la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, que rechazó el atentado y pidió al Estado «investigar, juzgar y sancionar a los responsables» y fortalecer las estrategias de prevención y protección.

Por ahora, las autoridades avanzan en la investigación para identificar a los dos hombres que dispararon y establecer quién estaría detrás del ataque contra el exalcalde de Jamundí.

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