Resumen: Medellín lanzó “Vivir Mejor”, una estrategia que amplía los subsidios de mejoramiento de vivienda e incluye un modelo crédito + subsidio para familias entre 2 y 4 salarios mínimos.

‘Vivir Mejor’: la nueva apuesta de Fico Gutiérrez que ampliará subsidios de vivienda para las familias en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó oficialmente ‘Vivir Mejor’, una nueva estrategia con la que la alcaldía busca ampliar el acceso al subsidio de mejoramiento de vivienda y llegar a más hogares que aún no cuentan con los recursos para intervenir sus inmuebles.

Esta iniciativa representa un cambio profundo en el modelo tradicional de apoyo habitacional, ya que por primera vez se incluirán familias con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos, mediante un esquema de crédito más subsidio, gracias a una alianza con la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) y otras entidades financieras.

Hasta ahora, el programa de mejoramiento de vivienda beneficiaba únicamente a hogares con ingresos de 0 a 2 salarios mínimos, quienes recibían el 100% del subsidio. Sin embargo, con ‘Vivir Mejor’, la alcaldía amplía el alcance del beneficio e incorpora a aquellos hogares que, aunque tienen un mayor poder adquisitivo, no cuentan con la capacidad de ahorro para mejorar sus viviendas.

“Hemos creado el modelo uno por uno: por cada peso que ponga la familia, el Distrito pone otro peso”, explicó el alcalde Gutiérrez.

Los hogares entre dos y cuatro salarios mínimos (entre $2.847.000 y $5.694.000) podrán acceder al beneficio siempre que gestionen un crédito con aliados como CrediAntioquia, Confiar y Comfama.

El subsidio distrital será equivalente al monto aprobado en el crédito, con un tope de $15 millones. Esto quiere decir que, si una familia obtiene un crédito por $10 millones, el Distrito aportará otros $10 millones, para un total de $20 millones disponibles para el mejoramiento.

Lea también: ¡Invadió el carril! «Humilde» Dacia habría perdido el control y chocó contra una Toyota en Los Balsos ¿tendrá seguro?

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las intervenciones permitidas incluyen reparaciones en baños, cocinas, pisos, cimientos, cubiertas y redes eléctricas o hidráulicas.

“Lo que queremos es que más familias accedan realmente a los mejoramientos de vivienda. Este es un piloto, pero nuestra meta es que crezca”, aseguró el alcalde.

El programa iniciará con recursos distritales por $2.000 millones, que se suman a los $2.000 millones aportados por VIVA. Los créditos tendrán tasas preferenciales del 6.3%, muy por debajo del promedio del mercado que puede llegar al 24%. Una familia que tome un crédito de $10 millones pagará cuotas mensuales aproximadas de $157.000.

Las inscripciones están abiertas desde hoy en la página del Isvimed y en las jornadas zonales en comunas y corregimientos.

Más noticias de Medellín