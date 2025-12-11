Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Invadió el carril! «Humilde» Dacia habría perdido el control y chocó contra una Toyota en Los Balsos ¿tendrá seguro?

    ¿Tendrá este histórico Dacía seguro y tecnomecánica al día?

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Invadió el carril! «Humilde» Dacia habría perdido el control y chocó contra una Toyota en Los Balsos ¿tendrá seguro?

    Resumen: Este jueves 11 de diciembre, justo a la hora del almuerzo, el sector de Los Balsos en Medellín ofreció un espectáculo digno de "Choques y Famosos" cuando un "humilde" Dacía 1410 invadió el carril y provocó un choque con daño de latas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Este jueves 11 de diciembre, justo a la hora del almuerzo, el sector de Los Balsos en Medellín ofreció un espectáculo digno de “Choques y Famosos” cuando un “humilde” Dacía 1410 invadió el carril y provocó un choque con daño de latas.

    El intrépido Dacía, sintiéndose quizás más un todoterreno que un clásico, perdió el control e invadió el carril para tener un encuentro cara a cara con una camioneta Toyota.

    Se pregunan algunos ¿será que el Dacia tiene seguro?

    Se pregunan algunos ¿será que el Dacia tiene seguro?

    El resultado fue un aparatoso choque en el que, afortunadamente, no hubo que lamentar personas lesionadas. Eso sí, la chatarra voló por todas partes. Como era de esperarse, el Dacía terminó luciendo como si hubiera peleado con un muro, y la Toyota… bueno, la Toyota tampoco salió ilesa de su cita inesperada.

    Ahora, mientras los propietarios lloran por sus latas maltrechas, la pregunta que ronda las mentes de los espectadores es la misma de siempre: ¿Tendrá este histórico Dacía seguro y tecnomecánica al día? Porque una cosa es la nostalgia, y otra muy diferente es el riesgo vial en la hora pico.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    El incidente se registró a la1:15 de la tarde.

    El Dacía habría invadido el carril yendose encima de la camioneta Toyota. Captura de video

    Aquí más Notiicas de Medellín

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez anuncia estrategia para dar más accesos a mejora de vivienda

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.