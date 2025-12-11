Resumen: Este jueves 11 de diciembre, justo a la hora del almuerzo, el sector de Los Balsos en Medellín ofreció un espectáculo digno de "Choques y Famosos" cuando un "humilde" Dacía 1410 invadió el carril y provocó un choque con daño de latas.

¡Invadió el carril! «Humilde» Dacia habría perdido el control y chocó contra una Toyota en Los Balsos ¿tendrá seguro?

Minuto30.com .- Este jueves 11 de diciembre, justo a la hora del almuerzo, el sector de Los Balsos en Medellín ofreció un espectáculo digno de “Choques y Famosos” cuando un “humilde” Dacía 1410 invadió el carril y provocó un choque con daño de latas.

El intrépido Dacía, sintiéndose quizás más un todoterreno que un clásico, perdió el control e invadió el carril para tener un encuentro cara a cara con una camioneta Toyota.

El resultado fue un aparatoso choque en el que, afortunadamente, no hubo que lamentar personas lesionadas. Eso sí, la chatarra voló por todas partes. Como era de esperarse, el Dacía terminó luciendo como si hubiera peleado con un muro, y la Toyota… bueno, la Toyota tampoco salió ilesa de su cita inesperada.

Ahora, mientras los propietarios lloran por sus latas maltrechas, la pregunta que ronda las mentes de los espectadores es la misma de siempre: ¿Tendrá este histórico Dacía seguro y tecnomecánica al día? Porque una cosa es la nostalgia, y otra muy diferente es el riesgo vial en la hora pico.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El incidente se registró a la1:15 de la tarde.

Aquí más Notiicas de Medellín