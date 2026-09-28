Resumen: Fico respondió a quienes dicen que el nuevo POT acabará con la vivienda turística en Medellín y dejó una frase que ya da de qué hablar.

Fico Gutiérrez le salió al paso a los rumores: esto es lo que pasará con la vivienda turística en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, salió al paso de las críticas por la regulación de la vivienda turística que plantea la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), radicada ante el Concejo. Según el mandatario, la propuesta no busca prohibir ni restringir actividades económicas, sino regularlas.

El debate se da en medio del crecimiento de la renta corta en la ciudad, cuyos prestadores pasaron de unos 521 en 2019 a más de 8.300 registrados en 2026. La iniciativa apunta a ubicar esta actividad en zonas de alta mezcla comercial y a limitarla en barrios residenciales.

Gutiérrez aseguró que es falso que se vaya a prohibir la vivienda turística y reconoció que, aunque no es el único factor, sí influye en el alza de los arriendos. Para el alcalde, los ciudadanos tienen razón al quejarse de viviendas convertidas en espacios para fiestas.

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El mandatario recordó que el POT aprobado en 2014 proyectaba más de 120.000 unidades de vivienda en el corredor del río, pero solo se construyó el 2%. Por eso, explicó, la modificación busca habilitar suelo para levantar vivienda de todo tipo, incluida la de interés social, porque, según él, solo más oferta bajará los precios.

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Denuncia de ‘lobby’

Gutiérrez también denunció lo que calificó como ataques sistemáticos desde hace unos cuatro días y retó a quienes hacen lobby a hacerlo «de frente a la ciudadanía». Además, rechazó que lo tilden de socialista y se definió como defensor de la libre empresa y la propiedad privada. «Manso pero no menso», dijo.

Esto coincide con la reciente divulgación de un estudio académico, financiado en parte por Airbnb, que cuestiona que las rentas cortas sean la principal causa del alza de los arriendos.

Frente a quienes dicen que regular la vivienda turística acabará con el turismo, respondió que la ciudad recibe 1.800.000 turistas al año, la mitad extranjeros, y que el sector seguirá creciendo con orden para que Medellín no sea invivible para sus habitantes.

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