Resumen: El precandidato a la Gobernación de Antioquia, Horacio Gallón, socializó un encuentro con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el sector de Belén La Mota, Medellín, destacando el optimismo y respaldo del líder del Centro Democrático hacia su campaña departamental. A través de sus redes sociales, el aspirante compartió una fotografía junto al exmandatario para ratificar la solidez de su propuesta política y la cercanía con las bases de la colectividad en el territorio.

Horacio Gallón afianza su precandidatura a la Gobernación de Antioquia con el respaldo de Álvaro Uribe

El precandidato a la Gobernación de Antioquia por el Centro Democrático, Horacio Gallón, destacó el respaldo y entusiasmo del expresidente Álvaro Uribe Vélez hacia su aspiración política, tras un encuentro sostenido en el sector de Belén La Mota, en la comuna 16 de Medellín.

A través de sus canales oficiales, Gallón difundió una fotografía compartiendo de cerca con el líder natural del partido, acompañada de un mensaje en el que resaltó el clima de optimismo dentro de la colectividad. «¡Esa sonrisa lo dice todo! Nos contagia la alegría y el total entusiasmo del presidente Álvaro Uribe Vélez con nuestra campaña y el proyecto del Centro Democrático», afirmó el precandidato.

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En la imagen divulgada se observa a ambos dirigentes sonrientes durante la reunión, un gesto con el que Gallón busca ratificar la cercanía y el visto bueno de la dirección del partido a su trabajo territorial.

La actividad en Belén La Mota forma parte del recorrido de socialización que adelanta el aspirante con las bases del uribismo en el departamento, en momentos en que el Centro Democrático define y consolida sus fichas claves para disputar el cargo departamental.

Horacio Gallón afianza su precandidatura a la Gobernación de Antioquia con el respaldo de Álvaro Uribe