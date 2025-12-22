¡Vivienda social en expansión! Isvimed proyecta construir 1.383 nuevas casas en Medellín

Resumen: Isvimed cerró 2025 con 588 viviendas entregadas, aumento en subsidios y una inversión histórica de $124.000 millones en mejoramiento habitacional. Entre los proyectos destacados están La Playita, La Colinita, Ventto y El Triunfo. Ahora, la entidad proyecta la construcción de 1.383 viviendas adicionales, reforzando el acceso a vivienda social en Medellín.

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) cerró 2025 con un balance importante en vivienda social, tras entregar 588 viviendas nuevas y ampliar el acceso a subsidios. Además, la entidad proyecta la construcción de 1.383 viviendas adicionales en los próximos años, dentro de un plan de desarrollo habitacional a largo plazo.

Durante el año, Isvimed implementó programas dirigidos a facilitar el acceso a vivienda propia para familias de distintos ingresos, entre los que se destacan el subsidio Compra Tu Casa y el subsidio a la cuota inicial para Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

En comparación con 2024, cuando se habilitaron 64 inmuebles VIP en Antioquia, en 2025 la cifra aumentó a 935. En la Feria Distrital de la Vivienda Social se ofertaron 1.199 viviendas VIS y VIP, con una asignación de $16.164 millones que permitió a cientos de familias completar la financiación de su vivienda. Además, el instituto recuperó 67 apartamentos vacíos y redujo los costos administrativos asociados.

Esto le podría interesar: Oscuro amanecer de una nueva esperanza

La inversión en mejoramiento de vivienda también alcanzó niveles históricos, con un total de $124.000 millones, aportados en un 77 % por el Distrito y en un 23 % por aliados estratégicos. Con estos recursos se asignaron 7.200 subsidios, de los cuales 3.700 viviendas ya fueron intervenidas de manera integral y 3.500 permanecen en proceso. La estrategia Vivir Mejor permitió, por primera vez, incluir a hogares con ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos mediante la combinación de crédito y subsidio.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Entre los proyectos entregados este año se encuentran La Playita, La Colinita, Ventto y El Triunfo, con inversiones superiores a los $98.000 millones. De manera simultánea, se dejaron en marcha iniciativas que permitirán la construcción de 1.383 viviendas adicionales, reforzando la planificación de largo plazo en la ciudad.

Los datos de 2025 muestran un aumento en la ejecución de proyectos y en la cobertura de subsidios, tanto para vivienda nueva como para mejoramiento, reflejando un avance tangible en la construcción, entrega y apoyo a las familias, después de años de retrasos e incertidumbre.

Con estas proyecciones, Medellín continúa la expansión de la oferta de vivienda social, con un enfoque en planificación, ejecución y resultados concretos que buscan mejorar las condiciones de vida de los hogares de la ciudad.