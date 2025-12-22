¡Tragedia en Las Palmas! Adolescente de 17 años murió practicando gravity bike; su novia resultó herida

Resumen: Un adolescente de 17 años murió y su novia resultó herida mientras practicaban gravity bike en la Avenida Las Palmas, en Envigado. La actividad, que implica descensos a gran velocidad con bicicletas modificadas y poca protección, ha generado varios accidentes graves en la región. Las autoridades investigan el caso y recuerdan la importancia de cumplir normas de tránsito y evitar prácticas de alto riesgo.

Un accidente extremo enluta al municipio de Envigado en el sur del Valle de Aburrá. Un joven de 17 años perdió la vida mientras practicaba gravity bike, una modalidad de ciclismo extremo que ha ganado popularidad entre los jóvenes de la región, mientras que su pareja resultó lesionada y tuvo que ser trasladada a un centro médico.

El incidente ocurrió en la Avenida Las Palmas, una de las vías más transitadas y de mayor pendiente del municipio, cuando ambos descendían a gran velocidad. Según información preliminar de la Secretaría de Movilidad de Envigado, la víctima falleció en el sitio del accidente a causa del impacto, mientras que su novia recibió atención médica inmediata.

Las autoridades de tránsito y la policía judicial se desplazaron al lugar para realizar los procedimientos correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo, el cual fue documentado y registrado como evidencia, según explicó Juan Camilo Cadavid, secretario de Movilidad de Envigado.

El gravity bike es una práctica que implica riesgos extremos. Los jóvenes que la practican utilizan bicicletas modificadas, con frecuencia sin frenos ni protecciones, y alcanzan velocidades superiores a los 60 o incluso 80 km/h. La combinación de alta velocidad y escasos elementos de seguridad aumenta significativamente la probabilidad de accidentes graves y fatales.

En Antioquia, este tipo de incidentes no es aislado. La región ha reportado más de 35 muertes asociadas al gravity bike, convirtiéndose en uno de los departamentos con mayor número de víctimas por esta actividad en Colombia. A nivel nacional, solo entre enero y mayo de 2025 se registraron más de 3.200 muertes por siniestros viales, en su mayoría entre adolescentes y jóvenes, muchos de los cuales practicaban deportes extremos sin el equipo de protección adecuado.

Aunque la práctica ha generado cierta atracción entre los jóvenes por su carácter extremo y la adrenalina que proporciona, las autoridades insisten en que las vías públicas no son espacios seguros para estas actividades. Hasta ahora, La Ceja es el único municipio del departamento que ha implementado regulaciones formales para limitar el gravity bike y proteger tanto a los practicantes como a otros usuarios de la vía.

La Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Gobierno de Bogotá han desarrollado campañas educativas sobre los peligros de este tipo de ciclismo extremo, enfocadas en jóvenes y familias. Estas acciones buscan concientizar sobre la importancia del uso de cascos, rodilleras y demás elementos de protección, así como la necesidad de respetar las normas de tránsito.

El accidente en Envigado resalta la urgencia de reforzar la prevención y la supervisión de estas prácticas, dado el alto riesgo que representan para los adolescentes y jóvenes. Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad para que evite realizar actividades peligrosas en vías de alta velocidad y priorice la vida propia y la de los demás.

El caso sigue bajo investigación para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar posibles medidas adicionales de seguridad que puedan prevenir futuras tragedias.