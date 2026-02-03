¡Qué susto! Vivienda que se desplomó en Kennedy dejó 16 personas evacuadas

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Vivienda colapsó en el sector Roma de Kennedy por filtraciones de agua y falta de atención del Acueducto. Hay 16 personas evacuadas y cinco familias afectadas.

Una tragedia que ya había sido anunciada por la comunidad se materializó este martes 3 de enero en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá.

Las intensas lluvias que azotan a la capital provocaron el desplome de una vivienda en el sector de Roma, dejando a cinco familias en la calle y obligando a la evacuación preventiva de 16 personas.

La emergencia, que afortunadamente no dejó víctimas fatales, puso en evidencia las graves fallas estructurales.

El siniestro comenzó a manifestarse en horas de la madrugada, cuando los habitantes de la vivienda escucharon ruidos estremecedores.

Según el testimonio, el origen del problema sería un tubo de agua roto bajo la estructura que nunca fue reparado por la Empresa de Acueducto, lo que generó un enorme socavón.

La situación se agravó cuando el hundimiento rompió también un tubo de gas, obligando a una intervención de emergencia por parte del Cuerpo de Bomberos de Bogotá antes de que la construcción cediera por completo.

Según los afectados, el riesgo del colapso había sido reportado formalmente hace más de un año, advirtiendo que la vía y las casas aledañas presentaban grietas y hundimientos progresivos.

Por el momento, las autoridades del IDIGER realizan la inspección técnica de los predios vecinos, ya que el hueco subterráneo amenaza con arrastrar otras estructuras del sector.

