Luto en el deporte nacional: Fallece Weymar Muñoz, presidente de la Federación Colombiana de Ajedrez

El deporte colombiano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Weymar Fernando Muñoz Muñoz, quien se desempeñaba como presidente de la Federación Colombiana de Ajedrez.

Ante esta sensible pérdida, el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano, encabezado por su presidente Ciro Solano Hurtado, manifestó su profundo pesar y envió un mensaje de solidaridad y respeto a sus familiares, amigos y a toda la comunidad del “deporte ciencia” en el país.

Weymar Muñoz es recordado como un líder íntegro y un gestor incansable cuya labor estuvo marcada por la convicción y el corazón.

Durante su gestión, comprendida entre los años 2023 y 2026, se destacó por su calidez humana y su capacidad para impulsar el crecimiento de la disciplina a nivel local e internacional.

Su trabajo fue fundamental para posicionar a Colombia en el mapa global del ajedrez, promoviendo eventos que transformaron la dinámica deportiva nacional.

Uno de los hitos más significativos de su presidencia fue la organización de la Olimpiada Mundial de Ajedrez Juvenil, celebrada en Barranquilla entre el 16 y el 23 de agosto de 2025.

Este certamen representó un logro histórico para el país debido a la relevancia de las delegaciones asistentes.

Además, bajo su dirección se consolidaron alianzas estratégicas de gran peso, como el acuerdo de Cooperación en Materia del Desarrollo del Ajedrez firmado con la Federación de Ajedrez de la Región de Moscú.

Ciro Solano Hurtado, presidente del Comité Olímpico Colombiano, calificó la muerte de Muñoz como una pérdida irreparable para el deporte nacional.

Solano destacó que, bajo el liderazgo de Weymar, el ajedrez no solo obtuvo resultados sobresalientes en eventos internacionales y bolivarianos, sino que también logró un reconocimiento institucional sin precedentes.

Gracias a su gestión, se consiguió la inclusión del ajedrez en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, ganándose así el respeto unánime de la dirigencia internacional.

Como muestra de admiración y gratitud, el Comité Olímpico Colombiano designó una comisión especial que asistirá a las honras fúnebres para rendir homenaje al dirigente y amigo.

Con su partida, Weymar Muñoz deja un legado basado en principios y valores, demostrando que el deporte es una herramienta poderosa para cambiar vidas.

