Resumen: Viviane Morales será la nueva ministra de Educación del gobierno de Abelardo De la Espriella. La exfiscal asumirá una de las carteras con mayor impacto en las políticas públicas del país.

¡Sigue armando su equipo! Abelardo De la Espriella nombrará a Viviane Morales como ministra de Educación

Viviane Morales será la nueva ministra de Educación del gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella, según confirmaron fuentes cercanas al proceso de conformación del gabinete.

El anuncio oficial se realizará en las próximas horas y convierte a Viviane Morales en una de las fichas más relevantes del equipo que iniciará funciones para el periodo 2026-2030.

La abogada, egresada de la Universidad del Rosario y con una maestría en derecho público de la Universidad de París, cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y académico. Además de ejercer como docente en diferentes instituciones de educación superior, ha ocupado cargos de alta responsabilidad dentro del Estado colombiano.

Durante su carrera política fue congresista en varios periodos y, en 2011, asumió la dirección de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, un año después presentó su renuncia luego de que el Consejo de Estado anulara su elección como fiscal general.

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Posteriormente, Viviane Morales aspiró a la Presidencia de la República en 2018, aunque retiró su candidatura para respaldar otros sectores políticos. Entre 2018 y 2021 también se desempeñó como embajadora de Colombia en Francia.

Con su llegada al Ministerio de Educación, tendrá la responsabilidad de liderar las políticas relacionadas con la educación básica, media y superior, además de impulsar los programas que defina el nuevo gobierno para el fortalecimiento del sistema educativo.

La designación se suma a otros nombres ya confirmados para el gabinete de Abelardo De la Espriella, entre ellos Rodrigo Lara Restrepo en el Ministerio del Interior, Miguel Gómez Martínez en Hacienda e Iván Cancino en Justicia. Mientras tanto, continúan las expectativas por los anuncios de las demás carteras que integrarán el nuevo gobierno.

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