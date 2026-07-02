Resumen: La Policía capturó en Bogotá a un hombre que presuntamente se hacía pasar por operario de Vanti para engañar y amenazar a comerciantes con falsas suspensiones del servicio de gas. Tras el caso, la empresa reiteró que ninguno de sus trabajadores está autorizado para recibir pagos directamente de los usuarios.

¡Se le acabó el teatro! Cayó falso operario de Vanti que amenazaba a comerciantes en Bogotá

Las autoridades lograron la captura de una persona señalada de hacerse pasar por trabajador de Vanti para cometer presuntos engaños contra propietarios de establecimientos comerciales en Bogotá. La detención se produjo luego de varias denuncias presentadas por ciudadanos y de un proceso de seguimiento adelantado por la Policía.

De acuerdo con la información entregada por la empresa de gas natural, el hombre utilizaba de manera indebida la imagen de la compañía para ganarse la confianza de los comerciantes y, una vez obtenía acceso a los establecimientos, presuntamente solicitaba dinero, intimidaba a las víctimas o las amenazaba con suspender el servicio.

Según el reporte, el capturado argumentaba que los negocios presentaban supuestos incumplimientos relacionados con la Revisión Periódica Obligatoria o con presuntas inspecciones anuales, situación que aprovechaba para exigir pagos o intentar obtener otros beneficios económicos de manera ilegal.

Vanti reiteró que ningún trabajador recibe pagos directamente

Tras conocerse este caso, Vanti recordó a los usuarios que ninguno de sus empleados, inspectores o contratistas está autorizado para recibir dinero en efectivo o cobrar directamente por los servicios que presta la empresa.

La compañía explicó que cualquier valor correspondiente a trámites o servicios contratados con la empresa únicamente se cobra a través de la factura del servicio público domiciliario de gas natural.

Asimismo, indicó que mantiene un trabajo permanente para prevenir el uso fraudulento de su nombre y evitar que personas u organizaciones utilicen la imagen de la empresa para cometer delitos.

Como parte de estas acciones, Vanti aseguró que mantiene una articulación constante con las autoridades, interpone las denuncias correspondientes cuando identifica este tipo de hechos y desarrolla campañas de información dirigidas a los usuarios para que puedan reconocer posibles modalidades de fraude.

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Recomendaciones para evitar ser víctima de estafas

La empresa recordó que la fecha límite para realizar la Revisión Periódica Obligatoria aparece registrada en la factura mensual del servicio de gas natural.

En caso de contratar este procedimiento directamente con Vanti, los usuarios deben verificar que la persona encargada de la visita porte el carné oficial de la compañía o de una empresa contratista autorizada, además del uniforme correspondiente. También pueden solicitar la identificación del técnico antes de permitir su ingreso al inmueble.

Vanti enfatizó, además, que la Revisión Periódica Obligatoria únicamente puede ser realizada por una entidad de inspección acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), entidad cuya información puede ser consultada por los ciudadanos para verificar la autorización correspondiente.

Finalmente, la empresa hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier intento de fraude o actividad sospechosa relacionada con el uso indebido de su imagen. Para ello, recordó que los ciudadanos pueden comunicarse a la línea gratuita 01-800-518-95-87, ingresar al portal de la Línea Ética de Vanti o enviar su denuncia al correo electrónico dispuesto por la compañía para estos casos.