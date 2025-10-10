Cámaras del 123 y policías evitaron que saltara al vacío en el deprimido de San Juan

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Visualizadores del 123 y la Policía de Medellín evitaron una tragedia en el deprimido de San Juan al rescatar a un ciudadano que intentaba lanzarse al vacío.

Una intervención oportuna de los visualizadores del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad 123 y de la Policía Nacional permitió salvar la vida de un ciudadano que intentaba lanzarse al vacío en el deprimido de San Juan con el Ferrocarril, en el centro de Medellín.

La alerta fue detectada a través de las cámaras de videovigilancia, lo que permitió que una patrulla llegara de manera inmediata al lugar.

En la escena, una uniformada entabló conversación con la persona, mientras su compañero logró sujetarlo antes de que se produjera una tragedia.

El suceso, que fue monitoreado en tiempo real por los visualizadores del 123, refleja la efectividad del sistema de seguridad de Medellín y la articulación entre la tecnología, la atención humana y la capacidad operativa de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, este tipo de actuaciones reafirman el compromiso institucional por proteger la vida y fortalecer la confianza ciudadana.

Además, destacaron la valentía del personal policial y de los operadores del 123, quienes, con profesionalismo y sensibilidad, actúan ante situaciones críticas en diferentes zonas de la ciudad.

Las autoridades recordaron las líneas de emergencia para salud mental: la Línea Amiga Salud Mental 604 444 44 48, disponible las 24 horas del día, o marcar al 123 opción 2, donde se recibe acompañamiento profesional y confidencial.

