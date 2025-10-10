Resumen: La disputa entre La Jesuu y Yina Calderón escaló a instancias legales luego de que La Jesuu interpusiera una denuncia ante la Fiscalía por los comentarios ofensivos que Yina hizo en una entrevista. El conflicto generó una fuerte controversia en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron sobre los límites del discurso público y las consecuencias legales de este tipo de declaraciones.

¡Estalla la polémica! El conflicto entre La Jesuu y Yina Calderón llega a instancias legales

El enfrentamiento entre Yina Calderón y la creadora de contenido conocida como La Jesuu escaló a instancias judiciales, luego de que esta última interpusiera una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por declaraciones que considera ofensivas y discriminatorias.

La tensión entre ambas, que comenzó durante su participación en La Casa de los Famosos, resurgió tras una entrevista reciente en la que Calderón emitió comentarios que fueron interpretados por gran parte del público como ataques personales y expresiones cargadas de prejuicios.

Las afirmaciones, difundidas en redes y programas de entretenimiento, provocaron rechazo inmediato entre los usuarios, quienes señalaron la gravedad de utilizar el escarnio y el desprestigio como recurso mediático.

El 9 de octubre, La Jesuu anunció públicamente que había presentado una queja formal ante la Fiscalía, compartiendo el documento oficial que respalda el proceso. Acompañó su anuncio con un mensaje firme, en el que rechazó cualquier forma de humillación basada en rasgos físicos o identidad: “El racismo se enfrenta, se denuncia y se acaba”, expresó, dejando claro que no permitirá que este tipo de discursos continúe normalizándose.

Esto le podría interesar: Luto en la televisión colombiana: muere Carlos Barbosa, el querido ‘Eurípides’ de El Divino

En la entrevista que detonó la polémica, Calderón fue consultada por su relación con otros participantes del reality y respondió con expresiones despectivas hacia La Jesuu, afirmando que le causaba rechazo y haciendo comentarios sobre su apariencia y hábitos.

Estas declaraciones desencadenaron una ola de reacciones, no solo por su rudeza, sino por el componente discriminatorio que muchos seguidores percibieron en sus palabras.

La situación se intensificó cuando Juliana Calderón, hermana de Yina, intervino públicamente y lanzó advertencias contra La Jesuu, insinuando un posible enfrentamiento físico. “Si la veo por ahí le voy a dar su traque, es una advertencia”, afirmó durante una entrevista, palabras que generaron aún más preocupación entre los espectadores digitales.

Este proceso ahora queda en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si las declaraciones de Calderón constituyen un delito. La Jesuu, por su parte, ha reiterado que su denuncia no es solo personal, sino un acto en defensa de la dignidad y el respeto en los medios.