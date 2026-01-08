Delcy Rodríguez vendrá a Colombia: la presidenta de Venezuela se reunirá con el presidente Gustavo Petro

Resumen: El Gobierno colombiano confirmó la próxima visita oficial de Delcy Rodríguez, quien funge como presidenta interina de Venezuela, con el objetivo de consolidar a Colombia como mediador en la crisis política desatada tras la captura de Nicolás Maduro. La agenda, coordinada por el Dapre, prioriza la búsqueda de una salida negociada y la construcción de la paz, mientras el presidente Gustavo Petro propone un diálogo tripartito que incluya a Estados Unidos para estabilizar la transición en el país vecino. Pese a este acercamiento diplomático, Colombia mantiene un despliegue de 30.000 militares en la frontera para garantizar la seguridad nacional durante este periodo de incertidumbre regional.

En un movimiento que redefine el tablero político regional, el Gobierno de Gustavo Petro confirmó este jueves que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizará una visita oficial a Colombia en los próximos días. El anuncio, realizado por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), marca el inicio de una compleja gestión diplomática para mediar en la crisis desatada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses el pasado 3 de enero.

El papel de Colombia como facilitador

A diferencia de posturas anteriores, el mandatario colombiano ha optado por un rol de mediación activa. La agenda principal de la visita será “avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación” en el vecino país, buscando una salida negociada que evite un escalamiento de la violencia en la frontera.

Aunque la Cancillería ha manifestado que esperará a que el pueblo venezolano decida su futuro definitivo antes de otorgar un reconocimiento pleno, la invitación a Rodríguez subraya el reconocimiento de su papel como motor real de la gobernabilidad en esta fase de transición.

Puntos clave de la agenda binacional

Diálogo tripartito: Petro ha propuesto formalmente una mesa de conversación que incluya a Estados Unidos, con el fin de armonizar la exigencia de Washington de “acceso total” a recursos con la soberanía defendida por Caracas.

Seguridad fronteriza: En paralelo a la visita, el Gobierno mantiene el primer grado de alistamiento en las Fuerzas Militares, con el despliegue de 30.000 soldados para blindar la soberanía nacional ante posibles desbordamientos de la crisis interna venezolana.

Agenda de cooperación: Por su parte, Rodríguez llega a Bogotá con una propuesta de “agenda de cooperación” bajo el brazo, intentando suavizar las tensiones con la administración de Donald Trump y asegurar una transición estable.

Esta cumbre en la Casa de Nariño se perfila como la última oportunidad para establecer una arquitectura diplomática que permita una salida institucional en Venezuela, mientras la comunidad internacional observa con cautela los movimientos de una Caracas que, bajo el mando de Rodríguez, intenta sobrevivir a la mayor crisis política de su historia reciente.

