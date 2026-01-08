Resumen: Carlos Carrillo, director de la UNGRD, radicó queja por acoso laboral contra Angie Rodríguez, directora del Dapre. Tensión en el gabinete de Gustavo Petro.

Director de la UNGRD denunció a la jefe del Dapre por acoso: ‘Han buscado menoscabar mi reputación’

Este jueves 8 de enero, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), sacudió la política nacional al radicar una queja formal por acoso laboral contra la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Según Carrillo, su superior jerárquica ha emprendido una campaña para “menoscabar su reputación” y poner en duda su gestión de manera pública y reiterada.

La queja se hizo pública a través de la cuenta de ‘X’ de Carrillo, quien aseguró que las conductas de Rodríguez han sido “encaminadas a obstaculizar” su labor y la de su equipo técnico.

El lío no se queda en redes sociales; la denuncia ya fue radicada ante la Defensoría del Pueblo y se espera que llegue al Ministerio del Trabajo, con copia directa al ministro Antonio Sanguino.

El origen de este “agarrón” vendría de finales de 2025, cuando Rodríguez acusó a Carrillo de presuntos malos manejos en contratos del Fondo de Adaptación. Carrillo, por su parte, sostiene que la relación era buena hasta que ella “empezó a tomar bandos” en las divisiones internas de la Casa de Nariño.

“Dejó de contestarme el WhatsApp, empezó a dejarme en visto”, confesó el director de la UNGRD, sugiriendo que el distanciamiento de la “mano derecha” de Petro tiene tintes de persecución política interna.

Este nuevo hecho entre el director de la UNGRD y la directora del Dapre abre una nueva grieta en el equipo de trabajo de Petro en la recta final de su administración.

He radicado una queja formal por acoso laboral ante la @DefensoriaCol contra la directora del @DapreCol, Angie Rodríguez. Las conductas de la señora Rodríguez, mi superior jerárquica, han sido repetidas, públicas y claramente encaminadas a poner en duda mi trabajo y el de mis… — Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) January 8, 2026

