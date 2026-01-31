Resumen: EE.UU. otorgó visa temporal a Armando Benedetti para el viaje de febrero. La comitiva de Petro busca mejorar relaciones con Donald Trump tras crisis diplomática.

Estados Unidos otorga visa temporal a Armando Benedetti antes de reunión de Petro

En un giro inesperado de la política exterior, el Gobierno de los Estados Unidos otorgó una visa diplomática temporal al ministro del Interior, Armando Benedetti.

La decisión de la administración de Donald Trump se produce a pocos días de la crucial cita en la Casa Blanca, programada para el próximo 3 de febrero, y parece ser un gesto para “limar asperezas” en medio de una de las crisis diplomáticas más agudas de los últimos años.

Benedetti, quien ha sido un cliente frecuente de las revocatorias de visado (primero en 2017 y luego en 2023), ahora tiene permiso de ingreso hasta el final del mandato de Gustavo Petro en agosto de 2026.

La tensión entre ambos países alcanzó su punto máximo tras la “crisis de las visas” en septiembre de 2025, cuando al propio presidente Petro le fue retirado su permiso de entrada tras participar en una marcha pro-Palestina en Times Square.

En dicho evento, el mandatario colombiano instó al ejército estadounidense a desobedecer órdenes de Trump, lo que en Washington fue calificado como una acción “incendiaria”.

Este episodio provocó un terremoto en el gabinete: ministros como Germán Ávila y Augusto Ocampo renunciaron, mientras que la canciller Rosa Villavicencio renunció a su propia visa en un acto de solidaridad, aunque recientemente recibió una temporal para la comitiva oficial.

A pesar de este alivio para el ministro Benedetti, quien siempre se ha declarado “víctima de los juegos de las visas”, el ambiente previo a la reunión es denso.

El encuentro cara a cara entre Petro y Trump ocurre bajo la sombra de posibles intervenciones militares estadounidenses para combatir el narcotráfico en suelo colombiano, una advertencia que ha mantenido en alerta a la Casa Nacional.

Con la visa de Benedetti ya asegurada, el Gobierno busca recomponer un diálogo fracturado, mientras la opinión pública colombiana observa con cautela si este encuentro servirá para fortalecer la relación entre ambos países, o por el contrario, profundizará las grietas con el principal socio comercial del país.

