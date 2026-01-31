María Camila Osorio conquista el WTA 125 de Manila tras vencer a Donna Vekic, logrando su primer título en pista dura. Foto: tomada de Instagram: @_canchacentral

Resumen: La tenista colombiana María Camila Osorio se coronó campeona del WTA 125 de Manila tras remontar una intensa final ante la croata Donna Vekic, cerrando el marcador con parciales de 2–6, 6–3 y 7–5 en el Rizal Memorial Tennis Center. Este título representa un hito en su carrera al ser su primer trofeo en superficie dura y fuera de casa, un logro cimentado en una notable solidez mental y efectividad con su servicio durante las dos horas y media de juego. Gracias a esta victoria, Osorio ascenderá al puesto 80 del ranking mundial y llegará con gran impulso a su próximo compromiso en el WTA 250 de Cluj-Napoca, donde enfrentará a la rumana Jaqueline Cristian.

La tenista colombiana María Camila Osorio alcanzó un hito histórico en su carrera este sábado 31 de enero al proclamarse campeona del WTA 125 de Manila.

En una exigente final disputada en la cancha central del Rizal Memorial Tennis Center, la cucuteña logró imponerse ante la croata Donna Vekic, número 72 del ranking mundial, tras una batalla de dos horas y media que mantuvo en vilo a los espectadores en la capital de Filipinas.

Este triunfo no solo representa un nuevo trofeo para su vitrina, sino que también sirve como una revancha personal, ya que Osorio había caído ante la europea en su único enfrentamiento previo durante el Cincinnati Open 2022.

El camino hacia el título fue una prueba de resiliencia para la raqueta número uno de Colombia, quien tuvo que remontar un inicio adverso tras ceder el primer set por un contundente 2–6.

¡Saluden a la Reina! Camila Osorio, campeona del WTA 125 de Manila

Sin embargo, Camila logró reconducir su juego en el segundo parcial, donde un quiebre temprano en el segundo game le permitió tomar confianza y cerrar el set con un 6–3 a su favor.

La definición se trasladó a un tercer set de máxima paridad, donde la efectividad fue la clave; Osorio logró concretar dos de los tres quiebres registrados en la manga final para sentenciar el encuentro con un ajustado 7–5 que le dio el campeonato.

Las estadísticas del compromiso reflejaron la solidez de la colombiana en los momentos cruciales, registrando un 72% de efectividad en los puntos ganados con su primer servicio y salvando 8 de las 11 oportunidades de quiebre que tuvo su rival.

Al finalizar el encuentro, una emocionada María Camila destacó el valor sentimental de esta victoria al asegurar que ganar su primer torneo en pista dura y fuera de casa se siente como un auténtico cuento de hadas. Este éxito marca un precedente importante en su trayectoria, siendo su primer título en la categoría WTA 125.

Gracias a esta destacada actuación en territorio asiático, la tenista colombiana escalará cuatro posiciones en el escalafón internacional para ubicarse en el puesto 80 del ranking WTA.

Sin mucho tiempo para celebraciones, la campeona ya pone su mirada en Europa, donde se prepara para debutar en el WTA 250 de Cluj-Napoca en Rumania.

Su próximo desafío será enfrentar a la local Jaqueline Cristian en la ronda de 32, buscando mantener el impulso ganador que hoy la tiene como la gran protagonista del tenis sudamericano.

