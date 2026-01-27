OMS advierte sobre brote del virus Nipah en India y su alta letalidad

Resumen: La OMS reporta nuevos casos del virus Nipah en India. Con una mortalidad de hasta el 75% y sin vacuna, esta enfermedad zoonótica genera alerta mundial.

Una nueva alerta sanitaria pone en vilo a las autoridades de salud a nivel global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha encendido las alarmas tras confirmarse cinco nuevos casos del temido virus Nipah en el estado de Bengala Occidental, en la India.

Este patógeno, catalogado como una enfermedad prioritaria por su potencial epidémico, reviste una gravedad extrema debido a que no existen vacunas para prevenirlo ni tratamientos antivirales específicos para combatirlo una vez se contrae.

El Nipah es un virus zoonótico, lo que significa que se transmite de animales a humanos, principalmente a través de murciélagos frugívoros y cerdos. Sin embargo, la mayor preocupación de los expertos radica en su altísima tasa de mortalidad, la cual se estima entre el 40% y el 75%.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con una gripe común, incluyendo fiebre, dolor de cabeza, vómitos y dolor de garganta, pero pueden evolucionar rápidamente hacia cuadros respiratorios agudos o encefalitis mortal en un periodo de incubación que oscila entre los 4 y 14 días.

A pesar del temor que genera su letalidad, la OMS ha calificado como “bajo” el riesgo de una expansión masiva inmediata, destacando la capacidad de la India para contener brotes previos.

“No hay evidencia de un aumento descontrolado en la transmisión entre humanos hasta el momento”, señalaron portavoces de la agencia, quienes recomiendan la desinfección sistemática de granjas y evitar el consumo de alimentos que puedan estar contaminados con fluidos de murciélagos, como frutas o savia de palmera.

La vigilancia epidemiológica se ha intensificado, mientras equipos técnicos brindan apoyo en las zonas afectadas para realizar evaluaciones de riesgo.

Aunque el brote se localiza en Asia, la interconexión global obliga a las autoridades sanitarias de todo el mundo a monitorear la evolución del virus Nipah, cuya letalidad lo convierte en uno de los patógenos más peligrosos bajo vigilancia científica en este inicio de 2026.

