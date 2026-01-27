Resumen: El Túnel de Oriente tendrá cierres nocturnos de 10 p.m. a 4 a.m. del 26 al 30 de enero por mantenimiento. Use la vía Las Palmas como ruta alterna.

¡Ojo al dato! El Túnel de Oriente cierra sus puertas esta semana por mantenimiento

Los conductores que transitan habitualmente entre Medellín y el Aeropuerto José María Córdova deberán ajustar sus cronogramas durante esta semana.

La concesión vial del Túnel de Oriente anunció una serie de cierres totales nocturnos que comenzaron desde el 26 y se extenderán hasta la madrugada del viernes 30 de enero.

La restricción operará en el horario de 10:00 p.m. a 4:00 a.m., con el fin de adelantar labores de mantenimiento preventivo y adecuación de la infraestructura que conecta a los valles de Aburrá y San Nicolás.

Estas jornadas de seis horas cada una son fundamentales para garantizar la seguridad operativa del sistema.

Durante el tiempo que permanezca cerrado el Túnel de Oriente, los equipos técnicos realizarán la limpieza de las bahías de emergencia, el mantenimiento integral del sistema de señalización y una revisión detallada de las centrales de incendio vinculadas al Centro de Control de Operaciones.

Estas tareas, que requieren la ausencia total de vehículos, buscan prevenir fallas técnicas y asegurar que los sistemas de respuesta ante emergencias funcionen correctamente.

Para quienes necesiten desplazarse hacia Rionegro o Medellín en los horarios mencionados, las autoridades de tránsito recomendaron el uso de la doble calzada Las Palmas y la Variante Palmas como rutas alternas.

Es importante señalar que, aunque el flujo vehicular estará suspendido, la concesión garantizó que los servicios de atención de emergencias, como grúas, ambulancias y personal de bomberos, se mantendrán activos y en puntos estratégicos para atender cualquier eventualidad que se presente en las vías complementarias.

La medida concluirá oficialmente el viernes 30 de enero a las 4:00 a.m., momento en el cual el flujo por el Túnel de Oriente retomará su normalidad.

Se recomienda a los usuarios de la vía planificar sus viajes con antelación, especialmente a quienes tienen vuelos programados para las primeras horas del día, con el fin de evitar retrasos por el incremento del tráfico en las rutas de desvío.

