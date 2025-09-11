Sujetos protagonizaron violentos robos en restaurantes del norte de Bogotá

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

El ambiente de inseguridad en Bogotá volvió a quedar en evidencia tras un violento robo registrado en dos restaurantes, en donde presuntamente fueron realizados por los mismos criminales.

Según el relato de uno de los comensales, apenas habían pasado unos minutos de espera por su pedido cuando dos hombres armados ingresaron al lugar, intimidaron a los clientes del primer piso y despojaron a todos de sus pertenencias.

Las imágenes de cámaras de seguridad permiten identificar que en total serían cuatro los delincuentes involucrados, quienes se movilizaban en dos motocicletas de alto cilindraje. Mientras dos esperaban afuera, los otros cometían el asalto al interior del establecimiento.

Lo que más llamó la atención de las víctimas es que los sujetos no tenían la apariencia típica de atracadores: vestían de manera elegante, con trajes y maletas costosas, lo que desconcertó a quienes los vieron llegar.

Durante el hecho, una mujer que se encontraba en el fondo del restaurante puso resistencia y recibió un fuerte golpe en el rostro, pese a que no fue directamente despojada de sus pertenencias.

Las autoridades investigan si los mismos sujetos estarían detrás de otro atraco cometido en un restaurante, en la noche del 9 de septiembre.

En ambos casos, los delincuentes actuaron con cascos puestos, armas de fuego y una coordinación que evidencia planeación previa.

