Pánico en el norte de Antioquia: panfletos amenazan familias y provocan desplazamientos

Resumen: La circulación de panfletos intimidantes en el norte de Antioquia desató miedo, desplazamientos y confinamientos. Autoridades investigan los hechos.

El miedo se tomó varias comunidades del norte de Antioquia por la circulación de panfletos intimidantes que, en cuestión de días, alteraron la vida de cientos de familias campesinas.

Los mensajes, firmados con nombres de reconocidos grupos criminales, se han convertido en un mecanismo de presión que obliga a muchas personas a abandonar sus hogares o permanecer encerradas.

Las autoridades confirmaron que al menos 20 panfletos fueron verificados como auténticos y que circulan tanto en redes sociales como en copias impresas.

Municipios como Briceño, Ituango, Valdivia y Yarumal han reportado la presencia de estos escritos, en los que se imponen exigencias económicas y se advierte sobre represalias a quienes no acaten las órdenes.

Incluso, se ha detectado que pequeñas estructuras locales se hacen pasar por bandas de mayor renombre para infundir más miedo.

Las autoridades anunciaron el refuerzo de la presencia institucional en los municipios afectados y pidieron a los habitantes denunciar de inmediato cualquier hecho relacionado con estos panfletos para avanzar en la investigación y judicialización de los responsables.

