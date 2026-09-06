Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Violento robo a pasajeros de taxi en la avenida Boyacá quedó en video: delincuente habría disparado

    La grabación deja ver cómo los delincuentes aprovecharon que el taxi estaba detenido para atacar a sus ocupantes y escapar rápidamente.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Violento robo a pasajeros de taxi en la avenida Boyacá quedó en video: delincuente habría disparado
    Fotos: Captura de video
    Violento robo a pasajeros de taxi en la avenida Boyacá quedó en video: delincuente habría disparado

    Resumen: Un video registró el momento en que dos delincuentes asaltaron a los ocupantes de un taxi en la avenida Boyacá, en Bogotá. Uno de los sujetos rompió una de las ventanas traseras para ingresar al vehículo y apoderarse de las pertenencias de un pasajero, quien opuso resistencia y forcejeó con él. Durante el enfrentamiento, el hombre habría accionado un arma de fuego dentro del taxi. Luego, escapó con un bolso y huyó junto a un cómplice que lo esperaba en una motocicleta.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Un robo a los pasajeros de un taxi quedó registrado en video en Bogotá, luego de que un hombre se acercara al vehículo mientras permanecía detenido en medio del tráfico.

    El hecho ocurrió en la avenida Boyacá, a la altura de la calle 10, y fue grabado desde otro punto de la vía. En las imágenes se observa al sujeto acercarse a una de las ventanas traseras y romper el vidrio para acceder al interior del automóvil.

    Una vez allí, intentó apoderarse de las pertenencias de uno de los ocupantes, quien opuso resistencia y comenzó a forcejear con él. Durante el enfrentamiento, el hombre sacó un arma de fuego y la dirigió hacia el interior del taxi.

    Finalmente, consiguió llevarse un objeto que, según se aprecia en la grabación, sería un bolso.

    El delincuente habría disparado dentro del vehículo

    La situación alcanzó un punto de mayor riesgo cuando el presunto ladrón accionó el arma durante el forcejeo y se produjo una detonación hacia el interior del taxi.

    La información disponible no permite establecer si alguno de los ocupantes fue alcanzado por el disparo. Tampoco se conoce públicamente si hubo personas heridas como consecuencia del hecho.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Esto le podría interesar: Capturan en Bogotá a hombre señalado de abusar sexualmente de sus dos hijas durante varios años

    En el vehículo se encontraba una mujer, ubicada junto a la zona donde ocurrió el robo, quien permaneció en el interior mientras se desarrollaba el asalto.

    Así escaparon los responsables

    Después de apoderarse de las pertenencias, el hombre salió del taxi y cruzó la avenida hasta llegar a una motocicleta que lo esperaba.

    En el vehículo de dos ruedas se encontraba otro individuo. Ambos emprendieron la huida por una vía cercana, mientras el taxi continuó su recorrido.

    Las imágenes permiten observar la participación de esta segunda persona en la fuga, pero no se conocen sus identidades ni se ha establecido públicamente cuál habría sido su papel en el robo.

    Tampoco se ha precisado qué otros elementos fueron hurtados ni cuánto valían las pertenencias que llevaba el pasajero.

    Por ahora, con los datos disponibles, no se ha establecido públicamente si las autoridades lograron identificar o capturar a los responsables.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.