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Resumen: Un video registró el momento en que dos delincuentes asaltaron a los ocupantes de un taxi en la avenida Boyacá, en Bogotá. Uno de los sujetos rompió una de las ventanas traseras para ingresar al vehículo y apoderarse de las pertenencias de un pasajero, quien opuso resistencia y forcejeó con él. Durante el enfrentamiento, el hombre habría accionado un arma de fuego dentro del taxi. Luego, escapó con un bolso y huyó junto a un cómplice que lo esperaba en una motocicleta.

Violento robo a pasajeros de taxi en la avenida Boyacá quedó en video: delincuente habría disparado

Un robo a los pasajeros de un taxi quedó registrado en video en Bogotá, luego de que un hombre se acercara al vehículo mientras permanecía detenido en medio del tráfico.

El hecho ocurrió en la avenida Boyacá, a la altura de la calle 10, y fue grabado desde otro punto de la vía. En las imágenes se observa al sujeto acercarse a una de las ventanas traseras y romper el vidrio para acceder al interior del automóvil.

Una vez allí, intentó apoderarse de las pertenencias de uno de los ocupantes, quien opuso resistencia y comenzó a forcejear con él. Durante el enfrentamiento, el hombre sacó un arma de fuego y la dirigió hacia el interior del taxi.

Finalmente, consiguió llevarse un objeto que, según se aprecia en la grabación, sería un bolso.

El delincuente habría disparado dentro del vehículo

La situación alcanzó un punto de mayor riesgo cuando el presunto ladrón accionó el arma durante el forcejeo y se produjo una detonación hacia el interior del taxi.

#BOGOTÁ. Hace pocos minutos, ciudadano grabó el instante en que un sujeto armado asaltó a los ocupantes de un taxi en la Av. Boyacá con calle 10, sentido Norte-Sur. Según la denuncia, el individuo robó varias pertenencias, habría herido a una persona y posteriormente huyó en una… pic.twitter.com/bSWygqGAP9 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 5, 2026

La información disponible no permite establecer si alguno de los ocupantes fue alcanzado por el disparo. Tampoco se conoce públicamente si hubo personas heridas como consecuencia del hecho.

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En el vehículo se encontraba una mujer, ubicada junto a la zona donde ocurrió el robo, quien permaneció en el interior mientras se desarrollaba el asalto.

Así escaparon los responsables

Después de apoderarse de las pertenencias, el hombre salió del taxi y cruzó la avenida hasta llegar a una motocicleta que lo esperaba.

En el vehículo de dos ruedas se encontraba otro individuo. Ambos emprendieron la huida por una vía cercana, mientras el taxi continuó su recorrido.

Las imágenes permiten observar la participación de esta segunda persona en la fuga, pero no se conocen sus identidades ni se ha establecido públicamente cuál habría sido su papel en el robo.

Tampoco se ha precisado qué otros elementos fueron hurtados ni cuánto valían las pertenencias que llevaba el pasajero.

Por ahora, con los datos disponibles, no se ha establecido públicamente si las autoridades lograron identificar o capturar a los responsables.