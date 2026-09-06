Resumen: La Policía de Bogotá capturó a un hombre señalado de abusar sexualmente de sus dos hijas, de 8 y 12 años, desde 2020. El caso fue descubierto tras una alerta del colegio de una de las menores y una posterior denuncia ante la SIJIN. Según la investigación, el señalado habría recurrido a dinero, regalos y amenazas para mantener a las niñas en silencio.

Capturan en Bogotá a hombre señalado de abusar sexualmente de sus dos hijas durante varios años

Un hombre fue capturado en Bogotá y puesto a disposición de la justicia como presunto responsable de cometer actos sexuales contra sus dos hijas, de 8 y 12 años. Según la investigación, los abusos habrían comenzado en 2020 y continuado durante varios años, incluso mientras la familia se encontraba de viaje en el exterior.

El caso salió a la luz gracias a una alerta emitida por el colegio de una de las menores. A partir de este llamado, la madre habló con la niña, quien le reveló lo que estaba sucediendo, lo que permitió interponer la denuncia ante las autoridades.

A partir de ese momento, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía de Bogotá adelantó las indagaciones durante 15 días hasta lograr la captura del señalado, quien deberá responder por el delito de acto sexual con menor de catorce años agravado.

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Manipulación, dádivas y amenazas

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Las pesquisas establecieron que las dos hermanas sufrieron tocamientos por parte de su padre. Para evitar que las víctimas hablaran, el sospechoso utilizaba diversos métodos de manipulación, como la entrega de dinero y juguetes.

Además de los regalos, el hombre recurría a la intimidación: amenazaba a las menores con asesinar a su madre si contaban lo ocurrido. También limitaba su interacción con otras personas y les restringía el uso de teléfonos celulares, lo que dificultó que pudieran pedir ayuda oportunamente.

Ante esta situación, la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá y la Policía reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier señal de riesgo para niños, niñas y adolescentes a través de la Línea de Emergencias 123, la línea 141 del ICBF o en el CAI más cercano.