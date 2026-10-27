Resumen: Un violento intento de hurto dejó a un comerciante herido por arma de fuego en la noche del lunes 26 de octubre en el sector de Pilarica, noroccidente de Medellín. La víctima, propietario de una óptica ubicado en el centro de la ciudad, fue atacada tras oponer resistencia a dos delincuentes armados que pretendían despojarla de sus pertenencias

Violento intento de hurto en Pilarica: hieren a bala a comerciante en el parqueadero de un edificio

Minuto30.com .- Un violento intento de hurto dejó a un comerciante herido por arma de fuego en la noche del lunes 26 de octubre en el sector de Pilarica, noroccidente de Medellín. La víctima, propietario de una óptica ubicado en el centro de la ciudad, fue atacada tras oponer resistencia a dos delincuentes armados que pretendían despojarla de sus pertenencias.

Los hechos se desencadenaron en momentos en que el ciudadano, oriundo de Pereira, regresaba a su lugar de residencia tras culminar su jornada laboral. Al aproximarse al inmueble, observó la presencia sospechosa de dos sujetos a bordo de una motocicleta tipo NKD en la parte externa de la edificación, quienes de manera deliberada golpearon la parte trasera de su automotor con un casco para obligarlo a detenerse.

¿Choque intencional?

Cuentan testigos que, al descender del vehículo para verificar el golpe y encarar a los sospechosos, uno de los individuos se abalanzó sobre él con la intención de asaltarlo. En medio del forcejeo, que se extendió hacia el interior del parqueadero de la copropiedad, el agresor accionó un arma de fuego en repetidas oportunidades. Como resultado de los disparos, el comerciante sufrió tres impactos de bala localizados en la espalda, el muslo derecho y la pantorrilla izquierda.

Pese a la agresión, los delincuentes no lograron consumar el hurto y huyeron del sitio a bordo de la motocicleta con rumbo desconocido. La víctima recibió asistencia casi de inmediato por parte de los tripulantes de una ambulancia que transitaba de manera fortuita por el lugar, quienes lo estabilizaron y lo trasladaron de urgencia hacia un centro hospitalario del noroccidente de la capital antioqueña.

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El comerciante permanece bajo observación médica especializada, se encuentra en condición estable a la espera de resultados de exámenes y se prevé que sea intervenido quirúrgicamente en las próximas horas debido a una de las heridas. Entretanto, unidades investigativas recolectan pruebas y analizan la escena para reconstruir la ruta de escape de los asaltantes y proceder con su individualización.

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