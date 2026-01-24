Violento intento de hurto en Bogotá: trabajador de gasolinera resultó herido y un hombre fue capturado

Un hombre de 30 años fue capturado en las últimas horas por la Policía Metropolitana de Bogotá tras presuntamente intentar cometer un hurto en una estación de servicio ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de la capital.

El hecho se registró en el sector de Santa Lucía, luego de que la central de radio alertara a las autoridades sobre una persona lesionada con arma de fuego en el lugar. Al llegar, los uniformados encontraron a dos hombres: uno de ellos retenido por la comunidad y otro con una herida en una de sus manos.

De acuerdo con las verificaciones realizadas por la Policía, el capturado se movilizaba en una bicicleta y habría intentado hurtar al trabajador del establecimiento comercial mediante la intimidación con un arma de fuego. Durante el forcejeo entre el presunto agresor y la víctima, se produjo una lesión en la mano izquierda del empleado de la estación de servicio.

La persona lesionada fue trasladada de manera oportuna a un centro asistencial, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro. Por su parte, el hombre capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de lesiones personales, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido.

En lo corrido del año 2026, la Policía de Bogotá ha capturado a 989 personas por diferentes delitos. Asimismo, las autoridades reportaron una reducción de 190 casos de lesiones personales en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que representa una disminución del 25 %.

La Policía Metropolitana hizo un llamado a la comunidad para continuar denunciando cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123 y los canales oficiales, destacando que la denuncia es clave para fortalecer la lucha contra el crimen en la ciudad.