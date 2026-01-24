Migración Colombia inadmitió en El Dorado a una mujer costarricense con antecedentes por trata de personas

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

En un operativo de control y vigilancia en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, las autoridades de Migración Colombia frenaron en seco las pretensiones de una ciudadana costarricense que buscaba ingresar al territorio nacional.

Tras una minuciosa verificación de antecedentes y el cruce de datos con agencias internacionales, la entidad detectó que la mujer representa un peligro inminente para la seguridad nacional.

La extranjera, que arribó a la capital colombiana en un vuelo procedente de San José, Costa Rica, no contaba con que los sistemas de alerta temprana ya le seguían el rastro.

Según los reportes de inteligencia compartidos entre ambos países, la mujer enfrenta actualmente dos procesos penales vigentes en su nación de origen: uno por enriquecimiento ilícito y otro por agresión con armas. Sin embargo, el dato que más alarmó a los oficiales de Migración fue su prontuario relacionado con el reclutamiento de mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial.

Las investigaciones señalan que esta persona utilizaba la fachada de viajera frecuente para captar víctimas en diversos países, con el objetivo de trasladarlas fuera de sus fronteras para ser explotadas.

La mujer fue formalmente inadmitida y devuelta a su país, dejando claro que los filtros de soberanía nacional están más activos que nunca para proteger a los más vulnerables.

