¡Minutos de pánico! Seis hombres armados sembraron terror en restaurante de Kennedy, Bogotá

Resumen: Seis delincuentes armados protagonizaron un violento atraco en un restaurante del barrio Calandaima, en Kennedy, generando pánico entre clientes y empleados.

Un nuevo episodio de violencia urbana volvió a sacudir el sur de Bogotá. En el barrio Calandaima, localidad de Kennedy, seis hombres armados irrumpieron en un restaurante y protagonizaron un atraco.

El hecho ocurrió cuando el establecimiento se preparaba para cerrar sus puertas.

Las cámaras de seguridad del local captaron cuando los delincuentes ingresaron de manera violenta, portando armas de fuego y cuchillos, y sometieron de inmediato a todas las personas que se encontraban en el lugar, entre ellas una menor de edad que presenció la escena.

Los sujetos amenazaron al personal y obligaron a los comensales a entregar sus pertenencias. Uno de los empleados relató que fue intimidado directamente con un arma en la cabeza mientras intentaba despachar los últimos pedidos del día.

La situación se tornó aún más grave cuando uno de los clientes fue agredido con un arma blanca durante el robo, sufriendo una herida en la cabeza luego de oponer resistencia. Los delincuentes le quitaron objetos personales, dinero en efectivo y las llaves de su motocicleta.

En pocos minutos, los asaltantes lograron llevarse efectivo de la caja registradora, teléfonos celulares, joyas y hasta productos almacenados en las neveras del local.

Aunque uno de los trabajadores logró esconderse y alertar a las autoridades, la comunidad denunció que la patrulla de la Policía llegó cuando los responsables ya habían escapado en un vehículo que los esperaba en las afueras.

Habitantes del sector manifestaron su preocupación, asegurando que no se trata de un hecho aislado y reclamando mayor presencia policial.

Las grabaciones de seguridad ya fueron entregadas a la Sijín, que adelanta las investigaciones para identificar a los responsables de este atraco.

