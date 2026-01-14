Resumen: El candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, sostuvo un encuentro estratégico en España con Santiago Abascal, presidente de Vox, para formalizar su adhesión a la Carta de Madrid. Con esta firma, De La Espriella se integra a una red internacional de líderes de derecha que incluye a figuras como Javier Milei y Giorgia Meloni, enfocada en la protección de la propiedad privada, la libertad y el Estado de derecho. Durante la reunión, ambos líderes reafirmaron su compromiso de cooperación política para enfrentar la influencia de sectores autoritarios y estructuras como el Foro de São Paulo en Iberoamérica.

Abelardo de la Espriella se adhiere a la Carta de Madrid, red en la que hay presidentes como Milei

En un movimiento estratégico que busca posicionar su candidatura en el espectro de la derecha internacional, Abelardo De La Espriella oficializó su adhesión a la Carta de Madrid tras un encuentro de alto nivel con Santiago Abascal, presidente de Vox.

La reunión, celebrada en la sede de la Fundación Disenso en la capital española, marca la integración formal del abogado y aspirante presidencial colombiano a la red de líderes que incluye figuras como Javier Milei (Argentina), Giorgia Meloni (Italia) y María Corina Machado (Venezuela).

El frente contra el “narco-comunismo”

Durante el encuentro, De La Espriella fue enfático en señalar que su proyecto político busca combatir las estructuras ideológicas que, según él, amenazan la soberanía de las naciones iberoamericanas desde plataformas como el Grupo de Puebla.

“Estamos juntos en la lucha para enfrentar al narco-comunismo. La libertad, la prosperidad y la propiedad privada no son extremos; son los principios fundacionales de la sociedad occidental”, declaró el líder de Defensores de la Patria.

Por su parte, Santiago Abascal celebró la incorporación de De La Espriella, destacando la importancia de contar con aliados en Colombia que defiendan el Estado de derecho frente a modelos autoritarios.

Ejes de la alianza internacional

La firma de la Carta de Madrid por parte de De La Espriella no es solo un gesto simbólico, sino que establece una hoja de ruta de cooperación en varios frentes:

Defensa de la libertad de expresión y la igualdad ante la ley.

Cooperación política para frenar el avance de regímenes alineados con el Foro de São Paulo.

Fortalecimiento de la soberanía nacional y las instituciones democráticas.

Con este respaldo internacional, Abelardo De La Espriella busca proyectar una imagen de solidez institucional y respaldo global de cara a la contienda presidencial en Colombia, alineándose con los movimientos de derecha que han ganado terreno recientemente en Europa y América Latina.

