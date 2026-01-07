Resumen: Un violento atraco en Suba contra un adulto mayor quedó grabado en video y terminó en disparos, generando pánico y preocupación por la inseguridad en Bogotá.

Violento atraco a adulto mayor terminó en disparos a plena luz del día en Bogotá

Un nuevo episodio de inseguridad quedó registrado en video y ha generado preocupación entre los habitantes del norte de Bogotá. En medio de las alertas por manifestaciones en la capital, un atraco en Suba ocurrido durante la tarde del miércoles 7 de enero dejó momentos de pánico, luego de que delincuentes armados atacaran a un adulto mayor en plena vía pública.

El hecho se presentó en inmediaciones de la calle 151A con carrera 45, en la localidad de Suba, en donde las imágenes captaron a sujetos interceptando a una pareja de adultos mayores.

Los asaltantes tomaron a la fuerza al adulto mayor y lo despojaron de sus pertenencias sin importar la presencia de peatones y residentes del sector.

Lea también: Chocó en riesgo de aislamiento por bloqueos armados y protestas: temor por explosivos y deslizamientos

Según versiones de personas que presenciaron el suceso, la situación estuvo a punto de terminar en tragedia. En las imágenes que circularon en redes sociales se escuchan gritos y alarmas comunitarias, mientras los agresores intimidan a la víctima ante la impotencia de quienes observaban la escena.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La tensión aumentó cuando uno de los delincuentes realizó disparos con arma de fuego, generando mayor temor entre los ciudadanos. De acuerdo con la información preliminar, los tiros habrían sido dirigidos contra una persona que se encontraba observando lo ocurrido, aunque hasta el momento no se reportan personas heridas.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este hecho que se suma a la creciente preocupación por la seguridad en Bogotá.

Mientras tanto, la comunidad del sector exige mayor presencia policial y acciones contundentes para frenar los hechos de inseguridad.

Más noticias de Bogotá