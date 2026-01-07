Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Chocó en riesgo de aislamiento por bloqueos armados y protestas: temor por explosivos y deslizamientos

El departamento del Chocó se encuentra en riesgo de quedar incomunicado; por una compleja situación de movilidad tras la presencia de dos bloqueos simultáneos en importantes corredores viales, sumados al cierre de una tercera vía estratégica por un deslizamiento de tierra.

De acuerdo con reportes oficiales, uno de los cierres se registra en la vía que conecta Itsmina con Pueblo Rico, mientras que otro afecta el corredor entre Risaralda y Chocó, rutas clave para el transporte de pasajeros, alimentos y mercancías.

Las autoridades confirmaron que las causas de los bloqueos son distintas, pero igual de preocupantes.

En el sector de Tadó, sobre la carretera que comunica a Pereira con Quibdó, se presentó una acción armada que estaría relacionada con presuntos integrantes del ELN.

Según la información preliminar, hombres armados interceptaron un camión de carga, obligaron al conductor a descender del vehículo y lo atravesaron en la vía, impidiendo el paso vehicular.

Las autoridades analizan si el automotor habría sido acondicionado con explosivos, lo que incrementa el riesgo para quienes transitan por la zona.

Ante este escenario, la Terminal de Transportes de Pereira suspendió de manera preventiva el envío de buses hacia el Chocó. Su gerente, Héctor Fabio Artunduaga, aseguró que la medida busca proteger la integridad de pasajeros y conductores, mientras se verifica que existan condiciones mínimas de seguridad.

El segundo bloqueo corresponde a una protesta social liderada por el Consejo Comunitario Mayor Unión Panamericana, que mantiene cerrados varios tramos viales que comunican al Chocó con Risaralda y Antioquia.

Los manifestantes denuncian presuntos abusos administrativos y decisiones que, según ellos, vulneran la autonomía del consejo comunitario.

Su representante legal, Fulton Emiro Arboleda, afirmó que las comunidades mantendrán la protesta hasta que funcionarios del orden nacional y departamental atiendan sus reclamos y revisen decisiones que consideran irregulares, entre ellas la conformación de una junta directiva sin consulta previa.

Mientras tanto, el Chocó incomunicado enfrenta afectaciones directas en la movilidad, el abastecimiento de productos básicos y la economía regional, impactando a viajeros, transportadores y comerciantes.

