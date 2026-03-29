Resumen: En la Avenida Primero de Mayo con calle 40 Sur, un bus de TransMilenio fue atacado con piedras y palos tras un altercado vial, dejando un pasajero herido. La Policía capturó a uno de los responsables y lo trasladó a la URI de Kennedy para su judicialización. Las autoridades hicieron un llamado al respeto y la seguridad de los usuarios del transporte público.

Violento ataque a ladrillazos contra un bus de TransMilenio en el sur de Bogotá deja un capturado

La tranquilidad en la Avenida Primero de Mayo con calle 40 Sur se vio interrumpida por un nuevo episodio de violencia contra el sistema de transporte público de Bogotá.

La noche del reciente incidente, un bus zonal de Transmilenio fue atacado con piedras y palos por varias personas involucradas en un altercado vial que escaló hasta convertirse en agresión directa contra el vehículo.

De acuerdo con los reportes, el conflicto habría surgido tras un choque entre un bus zonal y un bus colectivo. En medio de la tensión, al menos dos personas rompieron el vidrio delantero del bus de Transmilenio. Las imágenes captadas por testigos muestran claramente cómo uno de los implicados lanzó un ladrillo contra el parabrisas del vehículo.

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Producto de este ataque, un pasajero del bus zonal resultó herido y recibió atención médica en el lugar de los hechos. La situación generó alarma entre otros usuarios que se encontraban en el sistema, quienes expresaron su preocupación por la recurrencia de actos violentos contra el transporte público.

Intolerancia en las vías de Bogotá: este nuevo caso se presentó sobre la avenida Primero de Mayo con calle 40 sur. Un pasajero de Transmilenio resultó herido y una de las personas que vandalizó el bus zonal fue capturada. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/amEnSgCBaU — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 29, 2026

La Policía intervino de manera inmediata y logró la captura de uno de los responsables de la agresión. El hombre fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la localidad de Kennedy, donde se adelantan los procesos para su judicialización.

Este hecho se suma a otros incidentes recientes que han afectado la operación de Transmilenio, generando preocupación entre las autoridades y la ciudadanía por la seguridad en el sistema. Por ahora, las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias exactas del ataque y determinar posibles responsabilidades adicionales.