Resumen: Un hombre murió tras recibir disparos en el barrio Madelena, sur de Bogotá, mientras la comunidad logró retener al presunto agresor, un joven de 23 años, quien fue capturado por la Policía y puesto bajo investigación del CTI de la Fiscalía.

¡No lo dejaron escapar! Cae joven armado tras asesinar a un hombre en el sur de Bogotá

Un hecho violento registrado este sábado 28 de marzo en el sur de Bogotá dejó como saldo una persona fallecida y un joven capturado por las autoridades, en un caso que ya es materia de investigación judicial.

La situación se presentó hacia el mediodía en el barrio Madelena, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en inmediaciones de la calle 58 sur con carrera 65. De acuerdo con los reportes preliminares, en ese punto se escucharon varias detonaciones de arma de fuego que alertaron a quienes se encontraban en la zona.

La víctima, un hombre cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, resultó gravemente herida tras recibir impactos de bala. Aunque fue auxiliada y trasladada con rapidez al Hospital de Meissen, falleció mientras recibía atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

Testigos del hecho reaccionaron de inmediato ante lo ocurrido. Según versiones recogidas en el lugar, varias personas que presenciaron la situación lograron interceptar al presunto responsable antes de que escapara. En medio de la tensión del momento, el señalado agresor fue retenido por la comunidad hasta que hizo presencia la Policía.

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Posteriormente, uniformados realizaron la captura de un joven de 23 años, quien sería el principal sospechoso de haber accionado el arma de fuego. Durante el procedimiento, las autoridades le incautaron un arma y munición, elementos que quedaron bajo custodia como material probatorio dentro del proceso.

#BOGOTÁ. Sobre el medio día de hoy 28MAR, reportaron varios disparos en el b/Madelena, en la loc/Ciudad Bolivar. Según versiones de la comunidad; al parecer un hombre en medio de un atraco le disparó a otro, vecinos y transeúntes se percatan, atrapan al presunto agresor le… pic.twitter.com/8zcxZpIG6k Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 28, 2026

Las primeras hipótesis apuntan a que el hecho se habría presentado en medio de un intento de hurto, aunque serán las investigaciones las que determinen con exactitud las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido. En las próximas horas, el capturado será presentado ante un juez de control de garantías para definir su situación judicial.

Por ahora, las autoridades continúan recolectando testimonios y evidencias que permitan reconstruir lo ocurrido y establecer responsabilidades en este hecho que generó alarma entre los habitantes del sector.