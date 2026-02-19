Resumen: En un supermercado del barrio Eduardo Frei, en Bogotá, un hombre agredió a un vigilante y lo amenazó con un arma de fuego, aunque no llegó a disparar. La rápida intervención de la Policía permitió capturar al agresor y a una mujer que lo acompañaba, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía por lesiones personales y porte ilegal de armas. El hecho evidencia el aumento de riñas por intolerancia en la ciudad y la importancia de la presencia policial en lugares públicos.

Violenta riña en un supermercado de Bogotá terminó con dos capturados y un vigilante herido

Una discusión por motivos de intolerancia en el interior de un supermercado del barrio Eduardo Frei, en la localidad Antonio Nariño de Bogotá, terminó con la captura de dos personas y un guardia de seguridad lesionado, en hechos que mantienen la atención de las autoridades ante el incremento de este tipo de conflictos en la ciudad.

El incidente ocurrió cuando un hombre se enfrentó a golpes con un vigilante del supermercado. Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el agresor se abalanzó sobre el trabajador mientras sostenía un arma de fuego, generando momentos de gran tensión dentro del establecimiento. A pesar de los intentos del vigilante por calmar la situación, el sujeto lo golpeó en varias ocasiones, aunque no llegó a disparar el arma.

Minutos más tarde, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, que se encontraban patrullando la zona, ingresaron al supermercado y detuvieron al hombre agresor y a una mujer que lo acompañaba. Durante el registro, a la mujer le fue hallado un revólver con cinco cartuchos, por lo cual ambos fueron capturados de inmediato.

Las dos personas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego.

Contexto de intolerancia en Bogotá

El hecho se registra en un contexto de aumento de riñas en Bogotá. Según datos de la Policía, el Centro Automático de Despacho ha atendido más de 55.000 llamadas por riñas durante 2026, 4.000 más que en el mismo periodo de 2025. Este incidente también evidencia la relevancia de la presencia policial en establecimientos comerciales y zonas de alto tránsito para contribuir a la seguridad de empleados, clientes y la comunidad.

Las autoridades han recomendado a la ciudadanía manejar los conflictos con calma, evitar confrontaciones físicas y reportar inmediatamente cualquier situación que pueda poner en riesgo la vida o integridad de las personas, a través de las líneas oficiales de emergencia.