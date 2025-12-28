Violenta riña en plena reunión familiar dejó seis heridos y un capturado en Robledo

Resumen: Una reunión familiar en el barrio Santa Margarita, comuna de Robledo, terminó en una violenta riña cuando un hombre, al parecer bajo los efectos del alcohol, atacó con arma blanca a varios asistentes. Seis personas resultaron heridas, entre ellas un adulto mayor de 78 años. El presunto agresor fue capturado en el lugar y las víctimas permanecen fuera de peligro.

Lo que comenzó como una reunión familiar en una vivienda del barrio Santa Margarita, en la comuna de Robledo, terminó en una situación de emergencia que dejó varias personas heridas y una captura en flagrancia.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, un hombre llegó en actitud alterada al lugar donde se realizaba el encuentro. En medio del ambiente festivo, su comportamiento escaló rápidamente y derivó en una agresión con arma blanca contra los asistentes.

El ataque dejó seis personas lesionadas: cinco hombres y una mujer, entre ellos un adulto mayor de 78 años. Las heridas se registraron en zonas como el cuello, el rostro, el tórax y las extremidades, lo que obligó al traslado inmediato de las víctimas a diferentes centros asistenciales de la ciudad. Pese a la gravedad del hecho, todas se encuentran fuera de peligro.

La intervención policial se produjo tras una llamada de alerta a la línea 123. Al llegar al sitio, los uniformados controlaron la situación y capturaron al presunto agresor, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso judicial.

Desde la Policía Metropolitana señalaron que este tipo de hechos no son aislados y suelen estar relacionados con el consumo excesivo de alcohol y la falta de manejo de conflictos en entornos familiares o sociales. Solo durante la noche del 24 de diciembre, las autoridades atendieron más de 1.600 reportes asociados a riñas e intolerancia, algunos de ellos con desenlaces fatales.

Ante el aumento de estos episodios durante las festividades, las autoridades reiteraron el llamado al autocontrol, al diálogo y al respeto por la vida como mecanismos para prevenir hechos de violencia que, en muchos casos, se originan en discusiones evitables.