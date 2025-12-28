Resumen: Cuentan testigos que al hoy occiso le encontraron un cuchillo en la pretina del pantalón

¡Nadie vio nada! Murió en una acera de Copacabana tras recibir una puñalada en el pecho

Un nuevo hecho de sangre sacudió el norte del Valle de Aburrá en las últimas horas. Durante la madrugada de este domingo 28 de diciembre, un joven de aproximadamente 20 a 25 años perdió la vida tras ser víctima de un ataque con arma cortopunzante en el municipio de Copacabana.

Los hechos se registraron sobre la Carrera 48 con Calle 50, en el barrio La Pedrera. Según el reporte oficial, cerca de la 1:00 a.m., unidades policiales hallaron al hombre tendido boca abajo sobre la acera. Aunque en un primer momento presentaba signos vitales, la gravedad de su herida impidió que fuera salvado.

Los hechos y el hallazgo

A pesar de la rápida respuesta de los Bomberos de Copacabana, quienes arribaron al sitio pocos minutos después, los socorristas solo pudieron confirmar el deceso del ciudadano. El joven presentaba una herida letal a la altura del pecho.

Cuentan testigos que al hoy occiso le encontraron un cuchillo en la pretina del pantalón, la cual fue incautada como parte del material probatorio. No se le encontraron documentos de identidad.

Investigación en curso

Pese a que el crimen ocurrió en una zona residencial, nadie vio ni escuchó nada del ataque.

Las autoridades iniciaron invetigaciones para establecer la identidad de los agresores asi como la de la víctima y determinar si se trató de una riña o un ataque sicarial.