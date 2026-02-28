Resumen: La estación de gasolina Serviteca Chapineros, en Ituango, suspendió sus operaciones tras un ataque con explosivo lanzado desde un dron, presuntamente por no pagar extorsión. El hecho no dejó heridos, aunque generó alarma entre vecinos y comerciantes por el uso de esta modalidad en zona urbana. Las autoridades investigan el incidente, recolectan evidencias y evalúan medidas de seguridad, mientras la empresa espera retomar sus actividades cuando existan garantías para trabajadores y clientes.

¡Por no pagar la ‘vacuna’! Estación de gasolina en Ituango sufrió un ataque con explosivos

La estación de servicio Serviteca Chapineros, ubicada en el municipio de Ituango, norte de Antioquia, suspendió temporalmente sus operaciones tras un ataque con explosivos lanzados desde un dron, relacionado con presuntas extorsiones de grupos armados ilegales.

En un comunicado, la empresa explicó que la decisión de cerrar la estación busca proteger a sus trabajadores y clientes ante “problemas de orden público y amenazas directas al establecimiento de comercio”, y señaló que retomará sus actividades apenas existan garantías de seguridad.

Fuentes consultadas por MiOriente confirmaron que el ataque habría sido perpetrado por integrantes del frente 18 de las disidencias de las Farc, como mecanismo de presión por el incumplimiento de pagos extorsivos.

Según estas fuentes, los responsables serían alias ‘Yomer’ y alias ‘Arley’, bajo las órdenes de alias ‘Ramiro’, cabecilla del frente 18, mientras que alias ‘Johan’ sería el segundo al mando en la estructura criminal. La extorsión señalada podría superar los 10 millones de pesos, con pagos mensuales cercanos al millón de pesos, según información en verificación por las autoridades.

Aunque la detonación no causó heridos, el hecho encendió las alarmas en Ituango debido a la utilización de drones para ataques en áreas urbanas. La explosión impactó en un costado de la estación, lejos de las bombas de gasolina, lo que evitó pérdidas humanas.

El frente 18 mantiene enfrentamientos con el Clan del Golfo y otras disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frente, además de confrontaciones con la Fuerza Pública. Este grupo está alineado con alias ‘Iván Mordisco’, comandante del Estado Mayor Central de las disidencias Farc, y ha recibido apoyo logístico desde el Cauca, según reportes de las autoridades.

Por ahora, las investigaciones buscan establecer con precisión cómo se llevó a cabo el ataque, recolectar evidencias en el lugar y determinar si otras empresas o establecimientos en Ituango podrían estar siendo amenazados de manera similar.