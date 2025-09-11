Autoridades investigan a padre en Yarumal por brutal golpiza a su hijo

Resumen: Un video de violencia en Yarumal contra un menor ha consternado a la comunidad. El padre del joven fue capturado y podría enfrentar una pena de hasta 14 años.

Un brutal caso de violencia en Yarumal ha consternado a la comunidad de Antioquia. En las últimas horas se conoció un video en el que se ve a un hombre golpeando sin clemencia a su hijo menor de edad, desatando la indignación de los ciudadanos y de las autoridades locales.

En las imágenes, que han circulado ampliamente, se observa cómo el agresor arrastra al menor por una zona verde. Luego, al parecer, intenta estrangular al menor para después pisotearlo en repetidas ocasiones, incluso usando lo que sería un rejo del campo para golpearlo fuertemente mientras el adolescente llora y ruega por su vida.

De manera oportuna, el secretario de Seguridad de Yarumal, Walter Gómez, aseguró que, una vez que el video se hizo público, las autoridades procedieron de inmediato a la captura del hombre.

El menor de edad, por su parte, quedó bajo el amparo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde recibirá atención integral y protección.

La comunidad, desde la vereda El Bosque donde ocurrieron los hechos, denunció que no es la primera vez que el menor es víctima de agresiones.

Ahora, la situación judicial del agresor avanza en la Fiscalía. El hecho se tipifica como violencia intrafamiliar agravada y, de acuerdo con un abogado penalista, este delito es de carácter oficioso y no requiere denuncia formal para iniciar la investigación, por lo que la grabación es prueba suficiente.

En caso de comprobarse la responsabilidad del hombre, podría enfrentar una pena de hasta 14 años de cárcel sin beneficios judiciales.

